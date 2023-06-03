'Yatakta hırıltılar çıkarıyordu yeniden bıçaklamaya başladım' 3 aylık hamile olan 19 yaşındaki Hazal'ı vahşice katletti! İkinci duruşmada...

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 15 Şubat'ta, Hacıyusuf Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hurdacılık yapan K.M. (30), dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, aralarında 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla, 97 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan K.M., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KAYINVALİDESİNİ SUÇLADI

Hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan K.M., bir önceki duruşmada verdiği ifadesinde, “Kayınvalidem sosyal medya üzerinden eşimi para karşılığı pazarlıyordu. Hazal uyuşturucu kullanıyordu. Ayrıca, karnındaki bebek benden değildi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Kendisini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra, ‘Yaşıyorsa ambulansla hastaneye götürürüm’ düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE BEBEĞİN BABASI SANIK

K.M., mahkeme başkanının, “Pişman mısın?" sorusu üzerine, “Pişmanım. Allah’ın verdiği canı Allah alır" yanıtını verdi. Hazal Alpyörük’ün annesi S.A. ise K.M.’nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise, Hazal Alpyörük'ün 25 santim boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu K.M. olduğu belirtildi.

Hazal Alpyörük'ün öldürüldüğü cinayetle ilgili yargılamaya Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık K.M. ve avukatı katılırken öldürülen Hazal Alpyörük'ün yakınları ve avukatları duruşmaya gelmedi. Verdiği ifadesinde pişmanlık duyduğunu iddia eden K.M., "Hakim bey Hazal’ı namusum ve şerefim için öldürdüm. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür" dedi.

"RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise yaptığı savunmasında, ""Müvekkilim uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)





