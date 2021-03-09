Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor

Yapılan çalışmalara göre horlama şikayeti yaşayan çiftler evliliklerinde memnuniyetsizlik ve karşılıklı duygusal ilişki kalitelerinde sorun yaşıyor. Hal böyle olunca bu horlama sorununa çözüm bulmak oldukça önemli duruyor.

Neyse ki Sibelmed tarafından yapılan bir alarm sistemi horlama ve uyku apnesi gibi sorunlara çözüm olabilir. Somnibell adı verilen mekanizma, horlamaya eğilimli uyku pozisyonlarından kaçınmak için gürültülü uyuyan kişileri uyarmaya yarayan bir alarm sistemini bünyesinde bulunduruyor. Eşiniz horlamaya başladığı anda cihaz bir 'dürtü' sağlayarak eşinizin yan tarafa dönmesini sağlayana kadar titreşim sağlıyor.

Şirkete göre bu hem horlamayı hem de uyku apnesini tedavi etmek için kullanılabilecek tıbbi bir cihaz.

TİTREYEREK UYARIYOR!

Web sitesinde ise şu açıklama yer alıyor: ''Cihaz alına takılan ve kişi sırtüstü pozisyonda uyuduğunda nazikçe titreyerek pozisyon değiştirmesini teşvik eden küçük, hafif bir cihazdan oluşuyor. Horlama sadece uykunuzun kalitesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda eşinizin dinlenmesini de bozarak uykusuzluğa, baş ağrısına veya kötü gece uykusundan dolayı gündüz uykusuna neden olur.''