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Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor

09.03.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor

Horlaması olan veya apne adı verilen uykuda solunum durma problemleri olan çiftlerin, olmayanlara göre çok daha yüksek boşanma oranına sahip oldukları sonucuna ulaşıldığı bilimsel bir gerçek. Bununla birlikte, eşinizin horlama sesi artık size dayanılmaz geliyorsa belki de ipler kopma noktasına gelmeden çözüm bulunabilir.

Yapılan çalışmalara göre horlama şikayeti yaşayan çiftler evliliklerinde memnuniyetsizlik ve karşılıklı duygusal ilişki kalitelerinde sorun yaşıyor. Hal böyle olunca bu horlama sorununa çözüm bulmak oldukça önemli duruyor.

Neyse ki Sibelmed tarafından yapılan bir alarm sistemi horlama ve uyku apnesi gibi sorunlara çözüm olabilir. Somnibell adı verilen mekanizma, horlamaya eğilimli uyku pozisyonlarından kaçınmak için gürültülü uyuyan kişileri uyarmaya yarayan bir alarm sistemini bünyesinde bulunduruyor. Eşiniz horlamaya başladığı anda cihaz bir 'dürtü' sağlayarak eşinizin yan tarafa dönmesini sağlayana kadar titreşim sağlıyor.

Şirkete göre bu hem horlamayı hem de uyku apnesini tedavi etmek için kullanılabilecek tıbbi bir cihaz.

TİTREYEREK UYARIYOR!

Web sitesinde ise şu açıklama yer alıyor: ''Cihaz alına takılan ve kişi sırtüstü pozisyonda uyuduğunda nazikçe titreyerek pozisyon değiştirmesini teşvik eden küçük, hafif bir cihazdan oluşuyor. Horlama sadece uykunuzun kalitesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda eşinizin dinlenmesini de bozarak uykusuzluğa, baş ağrısına veya kötü gece uykusundan dolayı gündüz uykusuna neden olur.''

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BİRÇOK KİŞİ YANLIŞ POZİSYONDA UYUYOR

Tıbbi malzeme üretimi ve pazarlaması yapan Sibelmed, 2003 yılında yapılan bir araştırmada yetişkinlerin yüzde 35'inin horlamaya eğilimli olduğunu, bunların yüzde 75'inin de yanlış pozisyonda uyuduğunu söylüyor.

Bununla birlikte çalışma, Somnibell'in kullanımın ilk birkaç günü içinde horlama semptomlarını üçte bir oranında azaltabildiğini buldu.

HORLAMAYA NE SEBEP OLUYOR?

Sibelmed bunun cevabını da web sitesinde açıklıyor: "Uyuduğumuzda boyun kaslarımız gevşer. Bazen o kadar gevşer ki burnumuz ve boğazımız kısmen kapanır ve akciğerlere doğru hava akışını engellenir. Hava yollarının bu şekilde daralması, boğazda bir titreşime neden olur ve bu da horlama sesine neden olur.''

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