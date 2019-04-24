HABER

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Fuat Oktay başkanlığında toplanacak 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

  YATIRIM Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, (YOİKK) yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.

YATIRIM Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, (YOİKK) yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak. Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbir ve takvim belirlenecek.

Çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla belirlenen YOİKK, yeni yapısıyla yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak. Kurulda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut yer alacak.

'REFORM SÜRECİNE İLİŞKİN FAALİYETLER BELİRLENECEK'

Toplantıya sivil toplum örgütlerini temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da katılacak.

Toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri kapsayan reform sürecine ilişkin, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve takvim belirlenecek.

ANKARA, (DHA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Çocukların duygulandıran ‘Bayrak’ sevgisiÇocukların duygulandıran ‘Bayrak’ sevgisi
Kucağında torunuyla araba çarptıKucağında torunuyla araba çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.