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Yatırımlar vatandaşın yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından Van'ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen ve ilçeyi modern hale dönüştüren yatırımlar, vatandaşın takdirini topluyor - Vatandaşlardan Nuri Balıkçı: - "Eskiden ilçede bir ağaç bile yoktu. Şimdi ağaçlar, ışıklar, lambalar var, güzel dükkanlar yapıldı. Esnaf memnun. Eskiye göre kat kat daha güzel oldu" - Cevdet Mendaş: - "Biz biliyoruz ki Gürpınar'ın parası artık bu millete harcanıyor, bu halka yatırılıyor. Biz buna seviniyoruz"

ALİ ÇELİK - Van'ın Gürpınar Belediyesince yaşama geçirilen ve ilçeyi modern hale dönüştüren yatırımlar ile hizmetler vatandaşın yüzünü güldürdü.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından hizmet atağı başlatan belediye, kısa sürede ilçenin çehresini değiştirdi. Bu yılın başında çalışmalarına başlanan ve kısa sürede modern bir alana dönüştürülen kent meydanı ve Cumhuriyet Caddesi halkın hizmetine sunuldu.

Geçen yıl ilçedeki kent estetiğini bozan metruk yapıların yerine inşa edilen modern dükkanlarla farklı bir görünüme kavuşan Gürpınar, modernize edilen kent meydanıyla tarihi misyonuna yakışan bir hale büründü.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip kent meydanı, konser, tören ve açık hava gösterilerine uygun biçimde tasarlandı.

Meydan girişinde yapılan 14 metre yüksekliğindeki kapı ise Selçuklu motifleri ile süslenerek daha önce yapılan dükkanlara göre dizayn edildi.

"Kimliği olan bir kent" sloganıyla yola çıkan Gürpınar Belediyesi, Kent Meydanı projesi kapsamında kısa sürede ilçenin önemli arterlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ni de yeniledi.

Bu kapsamda genişletilen kaldırım ve refüjler, kentin ilerlemesinde yaya yaşamının gelişmesine olanak sağlayacak şekilde planlandı.

Vatandaşların alışveriş yaparken dinlenebilecekleri oturma alanları ve gölgeliklerin yapıldığı cadde de ayrıca AB standartlarına uygun bisiklet yolu da açıldı.

Işıklandırma ve ağaçlandırma çalışmalarının da ihmal edilmediği caddede ıhlamur, süs eriği ve sarılıcı bitkiler toprakla buluşuyor. Tamamlanan çalışmalarla Gürpınar, göz kamaştıran bir caddeye sahip oldu.

- "Gürpınar'ın parası artık bu millete harcanıyor"

Vatandaşlardan Mehmet Nuri Balıkçı, AA muhabirine, ilçenin gerçekleştirilen hizmetlerin yanı sıra ekilen çiçek ve ağaçlarla da farklı bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Gürpınar'ın artık gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Balıkçı, "Kent meydanı eskiden harabe bir yerdi. İhtiyacımız olan bu meydan da çiçekler ekiliyor, ağaçlandırma yapılıyor. Artık Gürpınar Gürpınar oldu. Bundan sonra daha da güzel olacak. Eskiden ilçede bir ağaç bile yoktu. Şimdi ağaçlar, ışıklar, lambalar var, güzel dükkanlar yapıldı. Esnaf memnun. Eskiye göre kat kat daha güzel oldu." dedi.

Mehmet Şerif Sekvan ise ilçeye dışarıdan gelen insanların artık başka bir Gürpınar ile karşılaştıklarını anlattı.

Eskiden ilçeye gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çarşı merkezi bulunmadığını vurgulayan Sekvan, "Şimdi ilçeye gelenler karşılarında bir kent görüyorlar. Bu çok güzel bir durum. Festival düzenlenecek, toplantı yapılacak yerler inşa edildi. Biz bu hizmetlerden razıyız." diye konuştu.

İlçede 45 yıldır esnaflık yapan Cevdet Mendaş ise son iki yılda gerçekleştirilen hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Mendaş, "Biz biliyoruz ki Gürpınar'ın parası artık bu millete harcanıyor, bu halka yatırılıyor. Biz buna seviniyoruz." ifadesini kullandı.

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Gürpınar kent meydanı Van Gürpınar yenilenen cadde

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