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Yatmadan önce okunacak dualar nelerdir? Uyumadan önce okunacak dua

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
13.10.2024 18:44
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İnsanlar, uyumadan önce dua ederek hem Allah’a şükreder hem de manevi bir huzur bulurlar. Dua, ruhsal dinginlik sağlayarak günün yorgunluğunu geride bırakmaya yardımcı olur. Pek çok kişi, yatmadan önce okunacak duaları merak ederek bu konuda bilgi edinmek istemektedir. Uyku öncesinde okunan dualar, gönüllerde yer edinmiş ve huzurlu bir uyku için bir ritüel hâline gelmiştir. Peki, yatmadan önce okunacak dualar nelerdir?

Yatmadan önce okunacak dualar nelerdir? Uyumadan önce okunacak dua

Pek çok insan, uyumadan önce okunacak dualar hakkında bilgi edinmek istemektedir. Uyumadan önce yapılan dualar, kişiye hem manevi bir huzur verir hem de günün stresini geride bırakmasına yardımcı olur. Özellikle huzursuzluk veya kaygı nedeniyle uyuyamayanlar, uykuya geçişi kolaylaştırmak amacıyla dua etmeye yönelir. Halk arasında " yatmadan önce okunacak dua" olarak bilinen bu dualar, içsel dinginliği sağlayarak kişiyi rahatlatır ve daha huzurlu bir uyku deneyimi sunar.

Yatmadan önce okunacak dualar nelerdir?

Yatmadan önce okunacak dua dinlenebilir veya kişi kendisi okuyabilir. Yatmadan önce okunacak dua Arapça ve Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

"Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke. Amentü bi-kitabike'l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike'llezi erselte."

Anlamı:

Allah'ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım. ''Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.” (Buhârî, Vudû 75)

Yatmadan önce okunacak dua çocuklar için

Çocukların günlük hayatta okuyabilecekleri kısa ve akılda kalıcı duaları öğrenip okumalarında faydalar var. Bunlar aşağıdaki gibidir:

‘Bismikellahümme emütü ve ehya’.

Anlamı: Allah’ım Senin isminle uyur, Senin isminle uyanırım.’

Bununla birlikte ezberlenmesi kolay olan dualar da mevcuttur:

Allahım uyut beni
İmanımla büyüt beni
Hayırlıca kaldır beni
Nur içine daldır beni

Kaza ve belalardan,
Çeşitli afetlerden,
Kötülerden,kötülükten
Güzel Rabbim Koru beni

Yatmadan önce okunacak dua Diyanet

Yatmadan önce okunacak dua "Allahümme bismike" olarak bilinen duadır. Bu dua ve anlamı şöyledir:

Bismike rabbi vedağtü cenbi ve bike erfauhü, fein emsekte nefsi ferhamhe, ve in ersaltehe fehfezhe, bima tehfazu bihi ibadekessalihin. ‘Buhari 11/126,

Anlamı: "Senin ismin ile Rabbim’in yanımı (vücudumu) bıraktım ve senin meşietinle onu kaldırırım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğun şekilde onu koru."

Yatmadan önce okunacak dua kısa

‘Allahümme gini azabeke yevme tub asü ibadeke’
Anlamı: ‘Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.’ Ebu Davut 4/311

Yatmadan önce Mülk Suresi okumanın fazileti

Mülk Suresi, Kur'ân-ı Kerim’in 67. suresi olarak bilinir ve Mekke’de indirilmiştir. 30 ayetten oluşan bu sure, ilk ayette geçen "Mülk" kelimesinden adını almıştır. Mülk Suresi, Vakıa, Mania, Münciniye ve Tebareke Sureleri ile birlikte anılır. Bu surede, yaşamın ve ölümün yaratılış nedenleri, evrendeki düzenin kusursuz işleyişi, müşriklerin ahiretteki korkunç durumu ve Allah’ın her şeyi, açık ya da gizli, bilmesi gibi önemli konular ele alınmaktadır.

Mülk Suresi okumanın faziletleri aşağıdaki gibidir:

  • Mülk suresi kurtarıcı ve kötülükleri engelleyicidir. Kabir azabının koruyucusudur.
  • Her gün, gece vaktinde Mülk Suresi'ni okuyan kişiyi Allah kabir azabından emin kılar.
  • Mülk Suresi'nin okunmadan yatılmaması konusunda insanlar uyarılmıştır. Eğer kişi gece ölürse Mülk Suresi kabirde o kişiye yoldaş olacaktır.
  • Her gece devamlı olarak Mülk Suresi'ni okuyan kimse Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmiş gibi sevap alır.
  • Resulallah (sav) “Mülk Suresi'nin ümmetimden herkesin kalbinde olmasını severim” buyurmuştur.
  • Resulallah (sav) “Kur'ân-ı Kerimde yer alan 30 ayetlik bir sure, bir kişiye şefaat etti o kişi sonucunda mağfiret olundu. Bu sure Mülk Suresi'dir” buyurmuştur.
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