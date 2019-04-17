Yavaş ve Kesgin arasındaki borç-alacak tespit davasında 'reddi hakim' talebine ret

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Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker'e dava açılmasıyla başladı. Yargı sürecinde SAMAŞ'a maddi destek veren Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava için Mansur Yavaş'tan destek istedi. SAMAŞ, dava sürecinde verdiği maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senedi Kesgin'e verdi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Kesgin ihtilafa düştü. Mansur Yavaş, iddiaya göre, ara buluculuk yaparak, Kesgin'e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar 'yediemin' olarak aldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin'e 3,5 milyon lira, Yavaş'a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.

ARALARINDA UYUŞMAZLIK BAŞLADI

Mansur Yavaş, iddiaya göre, Necmettin Kesgin'in SAMAŞ'tan aldığı 3,5 milyon liranın 1 milyon lirasını isteyince aralarında uyuşmazlık başladı. Bunun üzerine Yavaş, Kesgin'den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29'uncu İcra Müdürlüğü'nde takibe koyarak, tahsil etmek istedi. Kesgin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1'inci İcra Hukuk Mahkemesinde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti.

TİCARET MAHKEMESİ, TAZMİNATIN TAHSİLİNİ DURDURDU

Necmettin Kesgin ayrıca, Ankara 6'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, Mansur Yavaş'a borçlu olmadığı iddiasıyla 'menfi tespit' davası açtı. Yavaş da bunun karşılığında 11'inci Asli Ticaret Mahkemesinde eş zamanlı olarak 'hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak' davası açtı. Bu iki dava 6'ncı Ticaret Mahkemesinde birleştirildi.