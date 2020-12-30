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  4. Yavru kediyi, mahsur kaldığı su yatağından çocuklar böyle kurtardı

Yavru kediyi, mahsur kaldığı su yatağından çocuklar böyle kurtardı

30.12.2020 17:58 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta yüzeyi buzlanan Mısmılırmak deresine düşen yavru kediyi çevredeki çocuklar kurtardı.

Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oyun oynayan çocuklar, içinde az miktarda su bulunan ve yüzeyi donan Mısmılırmak deresinin yatağında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Dere kenarına inen çocuklar önce kediyi uzanarak almaya çalıştı. Uzanarak kediyi bulunduğu yerden alamayan çocuklardan bir tanesi su yatağına inip kediyi almaya çalıştı. Çevredekiler, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden vatandaşların yardımıyla çocuklar yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Korkan yavru kedi ise mahsur kaldığı yerden çıkarıldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

'ONUN DA BİZİM GİBİ CANI VAR'

Yavru kediyi kurtaran çocuklardan Ali Aksoy(15), "Aşağıya indim. Elime almaya çalışırken ısırıyordu. Elime alamadım bu yüzden. Daha sonra bir başka arkadaşımız geldi, o alabildi. Donmuş orada. 10 dakika önce fark ettik orada olduğunu. Ayaklarımız üşüdü ama ne yapalım. O bir kedi. Onun da bizim gibi canı var. Kurtarmasak ölecekti' ifadelerini kullandı.

(DHA)

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