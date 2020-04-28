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  4. Yavru köpeklerin öldürülen annelerini kaldırmaya çalıştığı anlar yürek sızlattı

Yavru köpeklerin öldürülen annelerini kaldırmaya çalıştığı anlar yürek sızlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurularak vahşice öldürülen köpeğin yavrularının yerde yatan annelerini kaldırmaya çalışıp sütünü emmeye devam etmesi yürek sızlattı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yavruları olan bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak vahşice öldürüldü. Kanlar içerisinde yerde uzanan köpeğin 4 yavrusu, annelerinin başından bir an olsun ayrılmadı. Acıkan minik yavrular, bir yandan annelerinin kalkması için çaba harcarken diğer yandan ise sütünü emip karınlarını doyurmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Sokak hayvanını silahla vurup katlettikten sonra kayıplara karışan şahıs ya da şahısların belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Yaklaşık iki hafta önce ise bir sokak köpeği 6 küçük çocuğa saldırmış, saldırıda yaralanan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

(İHA)

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