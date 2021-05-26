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  4. Yavrusunu korumak isteyen kargalar, güvenlik görevlisini evine sokmadı!

Yavrusunu korumak isteyen kargalar, güvenlik görevlisini evine sokmadı!

26.05.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'daki havalimanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Sevimli, mesai sonrası evine girmek isteyince ilginç bir olayla karşılaştı.

Mesaisi bitince evinin yolunu tutan Salih Sevimli, yaşadığı binanın bahçesine girince kargaların kendisine saldırmaya çalıştığını farketti. Bir süre durumu anlamaya ve kendisini korumaya çalışan Salih Sevimli, bir karga yavrusunun binanın girişinde durduğunu ve diğer kargaların da onu korumaya çalıştıklarını anladı.

GÜÇLÜKLE BAHÇE KATINA ÇIKTI

Yetişkin kargaların saldırı altında yavru kargayı güçlükle bahçe dışına çıkaran Salih Sevimli, saha sonra evine girebildi.

O anlar hem Salih Sevimli hem de çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

DHA

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