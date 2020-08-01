Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte yay Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Yay burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay istek ve beklentilerinizi elde etmeye, hedeflerinizi gerçekleştirmeye, mutluluğunuzu var etme ve korumaya odaklanacaksınız. Finansal dengeniz mutluluk ve mutsuzluğu getirebilir. Riskli yatırımlardan kazanç ve kayıplara daha açık bir süreç.

Ay boyu kibir ve ego, bencillik durumlarına girmekten imtina etmelisiniz. Bu duygularla hareket ettiğinizde yaşamınızda tıkanmalarla karşılaşabilir, engel ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz.