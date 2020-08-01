Yay burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte yay Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay istek ve beklentilerinizi elde etmeye, hedeflerinizi gerçekleştirmeye, mutluluğunuzu var etme ve korumaya odaklanacaksınız. Finansal dengeniz mutluluk ve mutsuzluğu getirebilir. Riskli yatırımlardan kazanç ve kayıplara daha açık bir süreç.
Ay boyu kibir ve ego, bencillik durumlarına girmekten imtina etmelisiniz. Bu duygularla hareket ettiğinizde yaşamınızda tıkanmalarla karşılaşabilir, engel ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz.
4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde aşk hayatında ve finansal alanda cesaret göstermeniz gereken durumlar olabilir. Karmaşık bir durumu aşmakla uğraşabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde beklentilerinizi bulmakta zorlanabilir, tutkular ve duyguları karıştırabilirsiniz.
Bu süreç içinde uzun süredir istediğiniz, kafanıza koyduğunuz şeyleri elde edebilir, gerçekleştirebilirsiniz. Kararlılık ve dayanıklılığın ödülleri gelebilir. Yeteneklerinizi mesleğe çevirme, mesleğinizde yeteneklerinizi sergileme fırsatları doğabilir.
19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. İlahi şansları getiren bu Yeni Ay ile, safiyane dilekleriniz önünüze gelebilir. Şans oyunları, çekiliş gibi alanlardan beklenmedik sonuçlar alabilirsiniz. Tatil için harcama yapabilir, tatiller ile daha keyifli hissedebilirsiniz.
20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar karşınızdaki kişilerden daha açık ve net tavırlar görebilir, cesur adımlarıyla karşılaşabilirsiniz. İlişki veya ortaklık teklifi alabilirsiniz. Eğitim hayatı ve sınavlarda ise sevindiric sonuçlanmalar söz konusu.
22 Ağustostan itibaren ise geleceğinize dair planlamalar yapacak, adım adım düşünerek, önünüzü görmeye ve yaşamınızı düzenlemeye odaklanacaksınız. Tatillerden dönebilir, günlük hayatınızı daha çok istediğiniz, bildiğiniz gibi yönetmek isteyebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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