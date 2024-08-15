Yayalara çarpan otomobile taş ve silahla saldırdılar! Yaralılar var

Olay, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir otomobil, cadde üzerindeki 2 yayaya çarptı.
Durumu gören yaralıların yakınları daha sonra araca taş ve silahla saldırdı. Olayda 2 kişi aracın çarpması neticesinde, diğer 2 şahıs ise silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)