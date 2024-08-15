Yayalara çarpan otomobile taş ve silahla saldırdılar! Yaralılar var

Olay, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir otomobil, cadde üzerindeki 2 yayaya çarptı.

TAŞ VE SİLAHLA SALDIRDILAR

Durumu gören yaralıların yakınları daha sonra araca taş ve silahla saldırdı. Olayda 2 kişi aracın çarpması neticesinde, diğer 2 şahıs ise silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır