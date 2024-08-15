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  4. Yayalara çarpan otomobile taş ve silahla saldırdılar! Yaralılar var

Yayalara çarpan otomobile taş ve silahla saldırdılar! Yaralılar var

15.08.2024 00:56
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yayalardan 2’si yaralandı. Durumu gören ailelerin otomobile silah ve taşla saldırması sonucunda ise 2 kişi yaralandı.

Yayalara çarpan otomobile taş ve silahla saldırdılar! Yaralılar var

Olay, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir otomobil, cadde üzerindeki 2 yayaya çarptı.

TAŞ VE SİLAHLA SALDIRDILAR

Durumu gören yaralıların yakınları daha sonra araca taş ve silahla saldırdı. Olayda 2 kişi aracın çarpması neticesinde, diğer 2 şahıs ise silahla yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
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