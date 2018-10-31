Yayaya çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kullandığı hafif ticari araçla Nusrettin Boztemur'a (63) çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü Nihat U. (33), yakalandı.

Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde birkaç gün önce, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Nusrettin Boztemur'a çarptı. Otomobil uzaklaşırken, ağır yaralanan Boztemur ise Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaza anında mahallede elektiriklerin kesik olması nedeniyle güvenlik kamerası görüntülerinden tespit yapamadı. Bunun üzerine ekipler, görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Plakası tespit edilen hafif ticari aracın kiralık olduğu saptandı. Polis, sürücünün Nihat U. olduğunu belirledi. Hafif ticari araçta da çarpmayla birlikte hasar oluştuğu belirlendi.

Gözaltına alınan Nihat U., emniyetteki sorgusunda korktuğu için kaçtığını söyledi. Nihat U., "Olay anında elektirikler kesikti. Aracın farları iyi göstermediği için, önüme çıkan Boztemur'u son anda fark ettim. Boztemur'a çarpınca ehliyetim olmadığı için kaçtım. Kazadan beri vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Nihat U. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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