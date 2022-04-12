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Yaygın yapılan bu hatalar bulaşık makinenizin iyi yıkamamasına neden oluyor

12.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık makinesi hayatı kolaylaştıran en önemli araçlar arasında yer alıyor. Bulaşıkları elde yıkamak hem suyu hem de zamanınızı harcıyor. Bulaşık makinesine atılan bulaşıklar daha hijyenik bir şekilde yıkanıyor. Fakat yapılan bazı yanlışlar bulaşık makinesinin eskisi gibi çalışmamasına neden oluyor. Yapılan yanlışları düzelterek bulaşıklarınızın eskisi kadar temiz olmasını sağlayabilirsiniz.

Yaygın yapılan bu hatalar bulaşık makinenizin iyi yıkamamasına neden oluyor

Bulaşık makinesi çok daha temiz bir yıkama sağlasa da akıllarda kuşku bırakabiliyor. Bulaşıkların hijyeni kadar bulaşık makinesinin hijyeni de önem arz ediyor. Çok yaygın olarak yapılan hatalar bulaşık makinesinin bulaşıkları eskisi kadar iyi temizlememesine sebep oluyor. Eğer sizde bulaşık makinenizden çıkan bulaşıkların temizliğinden kuşku duyuyorsanız bu yanlışları yapıyor olabilirsiniz…

FİLTRE TEMİZLİĞİ ATLANMAMALI

Bulaşık makinesinin eskisi kadar iyi temizlememesinin en temel sebeplerinden biri kendisinin kirli olması aslında. Bu sebeple başta filtreler olmak üzere bulaşık makinenizin içini düzenli olarak temizlemeniz gerektiğini unutmamalı, filtresini kontrol etmelisiniz. Eğer filtresi kirli ise güzelce temizleyip tekrar yerine yerleştirmeniz yeterli olacaktır.

KİREÇ ÇÖZÜCÜ KULLANMANIZ GEREKİYOR

Zaman zaman hem yıkadığınız mutfak eşyalarınızın hem de makinenin içinde kireç izleri görüyor olabilirsiniz. Özellikle suları sert ve kireçli bir bölgede yaşıyorsanız bu sorunla sık sık karşılaşmanız da olası. Eğer bulaşık makinenizin performansının olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız kireç çözücü kullanmanız gerektiğini unutmamalısınız. Piyasada bulaşık makinesi için kireç çözücü ya da kireç önleyici adı altında birçok alternatif bulabilirsiniz, aklınızda bulunsun.

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FISKİYELER TIKANMIŞ OLABİLİR

Bulaşıkların tam olarak temizlenmeden çıkmasının en yaygın sebeplerinden bir diğeri de fıskiyelerin tıkanmış olması. Dolayısıyla hem alt hem de üstte bulunan fıskiyelerin tıkanıp tıkanmadığını düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Eğer fıskiyeleriniz yemek artıkları ya da yağ gibi sebeplerle tıkandıysa bir süngerle dikkatlice temizleyebilirsiniz.

ÇIKARILABİLİR PARÇALAR YIKANMALI

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Bulaşık makinesinin sadece filtresini ve fıskiyelerinin kontrol etmek yeterli değil. Vakit bulduğunuzda düzenli olarak onun çıkarılabilir tüm parçalarını dikkatlice çıkarmalı, deterjanlı ya da sabunlu süngerle güzelce temizlemeli ve sonra aynı şekilde yerine yerleştirmelisiniz. Bulaşık makinesinin sepetleri de buna dahil. Ancak dikkat, çıkardığınız her bir parçayı tam yerine oturttuğunuzdan emin olun ve çıkmayan parçaları asla ama asla sökmeye çalışmasın.

BULAŞIKLARDAKİ ARTIKLAR MUTLAKA TEMİZLENMELİ

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Yıkamadan önce tabaklarda, tencerelerde, tavalarda kalan fazla yemek artıklarını bir güzel çöpe dökmeyi ihmal etmeyin sakın. Aksi halde hem bulaşık makinesinin filtresi çok çabuk kirlenecek, hem fıskiyesi tıkanacak hem de kısa süre içinde makinenin gider borularında dahi tıkanmalar meydana gelecektir, aman diyelim.

AŞIRI BULAŞIK DOLDURMAMAK GEREKİYOR

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Bulaşık makinesine bir seferde aşırı miktarda bulaşık doldurmakla övünenler var, biliyoruz ama önemli olan çok değil, doğru miktarda doldurmak, unutmamalısınız. Aksi halde koyduğunuz aşırı miktardaki o bulaşığın hiçbiri tam olarak istediğiniz gibi temizlenmez ve soluk bardaklar, lekeli kalmış tencereler, tavalar elde edersiniz. Bu yüzden bulaşıklarınızı aşırıya kaçmayacak şekilde makineye yerleştirin. Yerleştirirken de fıskiyelerden gelecek suyun akışını kesmeyecek şekilde yerleştirmeye özen gösterin.

PARLATICI VE TUZ DÜZENLİ OLARAK KULLANILMALI

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Bulaşık makinesinde sıkça rastlanan sorunlardan olan kireçle başa çıkabilmeniz için düzenli olarak bulaşık makinesi tuzu ve parlatıcısı kullanmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Çünkü bu özel tuz ve parlatıcı suyun sertliğini ve sudaki kireç oranını düşürmeye yardımcı olur ve bu sayede kireç sorununu olabildiğince azaltmış olursunuz. "Ne kadar sıklıkla bunu yapmam gerekiyor" derseniz bulaşık makineleri halihazırda tuzu ya da parlatıcısı bittiğinde uyarı veriyor, bu uyarıları takip etmeniz, makine uyarı vermeye başlayınca hiç bekletmeden tuzu ve parlatıcıyı eklemeniz yeterli olacaktır.

YIKAMA BİTİNCE BULAŞIK MAKİNESİNİN KAPAĞINI AÇMAK GEREKİYOR

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Bulaşık makinesinin çalışması bitince onu öylece unutuyor, ta ki temiz bir tabağa, bardağa ihtiyacınız olduğunda kapağını açıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz demektir. Zira makinenin içindeki buhar, çıkmasına izin vermezseniz bir süre sonra yıkanan bardakların, tabakların üzerinde iz bırakacak, hatta hoş olmayan hafif de bir koku bırakacaktır. Bu yüzden makinenizin çalışması bittikten bir süre sonra makinenizin kapağını açın ve buharın dışarı çıkmasını sağlayın.

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