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Yayından kaldırılması büyük tepki çekmişti! 3 filme dönüştürülen Atatürk dizisinin yayın tarihleri belli oldu

15.08.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın Ermeni lobilerinin baskısıyla yayından kaldırdığı 6 bölümlük Atatürk dizisi, ikisi sinemada, biri TV'de 3 filme dönüşüyor. Çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak. Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek. Filmlerin yayınlanacağı tarihler de netleşti. İşte detaylar...

Yayından kaldırılması büyük tepki çekmişti! 3 filme dönüştürülen Atatürk dizisinin yayın tarihleri belli oldu

Türkiye'de geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden kesitlerin anlatıldığı Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararı aldı. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısının ardından Disney Plus'ın kararı, büyük tepki çekti. 2 Ağustos'ta Walt Disney'in Türkiye ofisi, Atatürk dizisinin bir televizyon kanalında ve sinemalarda film şeklinde yayınlanacağını duyurdu.

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1'İ TV'DE, 2'Sİ SİNEMADA 3 FİLM

Dizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak. Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek. İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak. Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek. Filmin yapım ve yönetmen ekibi, ilerleyen günlerde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

DİZİDE ROL ALAN İSİMLER

'Bodrum Masalı', 'Kaybedenler Kulübü', '7'nci Koğuştaki Mucize', 'Martıların Efendisi', 'Beni Çok Sev', 'Ferhat ile Şirin', 'Kuzey Güney', 'Aşk ve Ceza', 'Devrim Arabaları' gibi çok sayıda film ve dizinin de yönetmeliğini yapan Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Dizideki diğer karakterler ise şöyle; Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.

(DHA)

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Disney Plus

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