'Yayınlanacak olması çok rahatsız edici' AK Parti'den o diziye tepki! 'Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan...'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir film platformunda yayınlanacak bir diziye tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.

Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.

Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eylül ayında Netflix adlı platformda yayınlanmaya başlayacak olan "Famagusta" adlı dizi sosyal medyada da gündem oldu. Dizi, Türk askerini işgalci olarak göstermesi nedeniyle eleştirilerin odağına oturdu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması tepki çekti.