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Yaz 2021 nedir, Summer Season ne demek? Google'dan yaz mevsimine özel Doodle...

21.06.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, bugün 21 Haziran tarihi itibariyle Yaz 2021 (Summer Season) isminde özel bir doodle yayınladı. Yaz mevsiminin başlangıcını hazırladığı özel doodle ile kutlayan Google'ın bu özel doodle'ının anlamı da merak konusu oldu. Peki Yaz 2021 nedir, Summer Season nedir, ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...

Yaz 2021 nedir, Summer Season ne demek? Google'dan yaz mevsimine özel Doodle...

Bugün 21 Haziran Pazartesi günü itibariyle Google, 'Yaz 2021' (Summer Season) isminde özel bir doodle yayınladı. 2021 yılının yaz mevsiminin başlangıcını hazırladığı özel doodle ile kutlayan ve kullanıcılarına özel jest yapan Google'ın bu özel doodle'ının anlamı da merak ediliyor. Peki Yaz 2021 nedir, Summer Season nedir?

GOOGLE'IN YAZ 2021 İSİMLİ DOODLE'I NEDİR? SUMMER SEASON NE DEMEK?

Google'ın, 21 Haziran 2021 tarihi için yayınladığı 'Yaz 2021' başlıklı özel doodle'ı merak konusu oldu. Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran, Pazartesi günü itibariyle başlayan Yaz mevsimi için yayınlanan bu özel doodle, gün dönümü tarihi için yapılan bir kutlama anlamına geliyor.

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Gün dönümleri, astronomik olarak yaz döneminin ve kış döneminin başlangıcını işaret etmektedir. Gün dönümleri, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleşir.
21 Haziran'da gerçekleşen yaz gün dönümü güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık olarak 21 Haziran'da) dik geldiği an olarak bilinmektedir. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken günler kısalmaya başlar. Güney yarım kürede en kısa gündüz yaşanırken günler uzamaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde ise yazın ya da kışın tam ortası olarak kabul edilmektedir. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin bitişi ise 22 Eylül, Çarşamba gününe denk geliyor.

GÜN DÖNÜMLERİ HANGİ GÜNLERE DENK GELİR?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olmaktadır, bizim içerisinde bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.
21 Haziran: En uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar.
23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olmaktadır. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar.
21 Aralık: En uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır. Kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlangıcıdır.

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