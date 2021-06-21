Yaz 2021 nedir, Summer Season ne demek? Google'dan yaz mevsimine özel Doodle...

Bugün 21 Haziran Pazartesi günü itibariyle Google, 'Yaz 2021' (Summer Season) isminde özel bir doodle yayınladı. 2021 yılının yaz mevsiminin başlangıcını hazırladığı özel doodle ile kutlayan ve kullanıcılarına özel jest yapan Google'ın bu özel doodle'ının anlamı da merak ediliyor. Peki Yaz 2021 nedir, Summer Season nedir?

GOOGLE'IN YAZ 2021 İSİMLİ DOODLE'I NEDİR? SUMMER SEASON NE DEMEK?

Google'ın, 21 Haziran 2021 tarihi için yayınladığı 'Yaz 2021' başlıklı özel doodle'ı merak konusu oldu. Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran, Pazartesi günü itibariyle başlayan Yaz mevsimi için yayınlanan bu özel doodle, gün dönümü tarihi için yapılan bir kutlama anlamına geliyor.

Gün dönümleri, astronomik olarak yaz döneminin ve kış döneminin başlangıcını işaret etmektedir. Gün dönümleri, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleşir.

21 Haziran'da gerçekleşen yaz gün dönümü güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık olarak 21 Haziran'da) dik geldiği an olarak bilinmektedir. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken günler kısalmaya başlar. Güney yarım kürede en kısa gündüz yaşanırken günler uzamaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde ise yazın ya da kışın tam ortası olarak kabul edilmektedir. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin bitişi ise 22 Eylül, Çarşamba gününe denk geliyor.