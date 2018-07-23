Yaz aylarında kadınları tehdit eden 4 hastalık

Kavurucu sıcaklarda kimimiz yazlıklarda, kimimiz tatil yöresinde veya hafta sonları şehirdeki turistik mekanlarda deniz veya havuzun keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Yaz ayları eğlenmek, dinlenmek, aileyle zaman geçirirken zihnimizi biraz olsun boşaltmak için en keyifli mevsim. Ancak aşırı sıcak hava, fazla terleme ve hijyen koşularındaki olumsuzluklar nedeniyle jinekolojik problemlerin de daha sık görüldüğü bir dönem. Bu nedenle sıcakların tetiklediği hastalıklara karşı önlem alarak korunmanız çok önemli. Dikkat etmenize rağmen çeşitli sorunlar başladıysa altta yatan nedenlere yönelik tetkik ve tedavi için doktora başvurmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Peki neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? İdrar yolu enfeksiyonu İdrar yolu enfeksiyonları, idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanalın erkeklere göre daha kısa olması nedeniyle kadınlarda daha sık görülüyor. Havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle bakterilere daha çok maruz kalınması sonucu yaz aylarında görülme sıklığı daha da artıyor. İdrar yolu enfeksiyonunun en tipik belirtileri, idrar sırasında veya sonrasında ortaya çıkan yanma hissi. Sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, karında şişlik, bulanık ve kokulu idrar da diğer belirtilerini oluşturuyor. Tanı konulması ve tedavisi kolay olmakla birlikte, eğer ihmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

Nasıl korunmalı? Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

İdrarınızı kesinlikle tutmayın.

Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmaya özen gösterin.

Hijyeninden emin olmadığımız havuza girmeyin. Ayrıca havuza nispeten daha tenha olan sabah erken saatlerde girmeniz enfeksiyon riskini azaltacaktır. Vajinal mantar enfeksiyonu Mantar enfeksiyonlarının yaz aylarında daha sık görülmesinin nedeni mantarın sıcak, nemli, ıslak, terli ve kapalı vücut bölgelerini sevmesi. Havaların ısınmasıyla birlikte bu şartlar mantarlar için fazlasıyla sağlanmış oluyor. Havuz suyundaki klorun vücuttaki yararlı bakterileri öldürmesi sonucu mantar hücrelerinin aktif hale gelmesi ve ıslak mayo ile durmak mantar enfeksiyonunun en önemli sorumlularından. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülfem Şişmanoğlu bunun sonucunda aşırı kaşıntı, genital bölgede batma, yanma, idrar yaparken yanma, akıntı gibi yakınmaların geliştiğini belirterek, “Bazı hastalarda da cinsel ilişki sırasında yanma ve acıma hissi de oluşabiliyor” diyor.

Nasıl korunmalı? Havuz yerine denizi tercih edin.

Deniz kenarında ıslak mayo ile uzun süre kalmayın.

Dar kıyafetler ( dar şortlar, pantolonlar ) giymekten kaçının. Terletmeyen, kolay hava alan kıyafetleri tercih edin.

Sıcak nedeniyle nemi artıracağı için naylon yerine pamuklu iç çamaşırını tercih edin. İç çamaşırlarınızı 60 derecede yıkayıp, ütüleyin. Sabah ve akşam iç çamaşırınızı mutlaka değiştirin.

Günlük tuvaletin ardından genital bölgenizi suyla temizledikten sonra bir peçeteyle çok iyice kurulayın.

Mümkün olduğunca günlük ped kullanmamaya özen gösterin. Kullanmanız gerektiğinde yüzde 100 pamuklu olanlarını tercih edin ve sık sık değiştirin. Adet döneminizde kullandığınız vajinal tampon ve pedleri sık aralarla değiştirmeyi de unutmayın. Bakteriyel Vajinozis Bakteriyel vajinozis; vajinada doğal olarak bulunan ve laktobasil adı verilen yararlı bakterilerin azalması nedeniyle vajinal PH’ın bazik yöne kayması sonucu oluşan enfeksiyonlardan biri. Hijyenik olmayan umumi tuvaletlerden gardnerella vajinalis isimli mikrobun bulaşması nedeniyle gelişebildiği gibi, havuzdaki klorun vajinanın ph değerini değiştirmesine bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Genellikle kötü kokulu grimsi akıntı ve kaşıntıyla kendini gösteriyor. Özellikle adet döneminde ve cinsel ilişkiden sonra koku daha da belirginleşiyor.