HABER

Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç.

Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Akçi, yaz aylarında kalp sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Akçi, yaz aylarının aşırı sıcak günlerinde kalbin iş yükünde ve kanın pıhtılaşma özelliğinde artış nedeniyle kalp spazmı, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkabileceğini belirterek, kalp sağlığı için uyarılarda bulundu.
Kalp rahatsızlıklarının aşırı sıcak havalarda normale göre artış gösterdiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Önder Akçi “Hava sıcaklığının artması ile birlikte vücudumuz bu artışı dengeleyebilmek için terleme yolunu kullanır. Cilt damarlarına giden kan oranı normale göre oldukça artar. Bu da kalbin iş yükünü arttırarak kalp hızında yani nabızda artışa ancak kan basıncında düşüşe neden olur. Önceden ritim bozukluğu tanısı alan hastalarımızın şikâyetlerinde yaz aylarında artış görmekteyiz. Sıklıkla çarpıntı atakları, düzensiz ritim hissi ve anlık tekleme-duraklama hissi gibi hayat kalitesini bozan yakınmaları olmaktadır” dedi.
Sıcak havaların ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını söyleyen Akçi, “Yine sıcak havalarda terleme ve nefes yolu ile su kaybı normalden fazla olduğu için kan basıncı yani tansiyon değerleri de düşebilir. Hastalar baş dönmesi, göz kararması, baygınlık hali hatta tam bayılma yaşayabilirler. Yaz aylarının aşırı sıcak günlerinde kalbin iş yükünde ve kanın pıhtılaşma özelliğinde artış nedeniyle kalp spazmı, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden durumlarda da geçici artışlar görülebilir” ifadelerini kullandı.
Sıcak havalarda kalp sağlığımızı korumamız için önemli ipuçları veren Akçi, sözlerini şu şekilde devam etti:
“Bol su içmek, günde en az 2-2,5 litre arası su tüketmek bu olumsuz durumlara karşı en önemli korunma basamağıdır. Sıcağa doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Öğle vaktinde güneşe çıkılmamalı, yürüyüş için sabah erken ya da akşamüzeri daha serin saatler seçilmelidir. Özellikle koroner arter hastaları için akşam saatleri daha uygundur. Ağır gıdalardan uzak durulmalı, tatlı, hamur işi, kızartma gibi gıdaları tüketmekten kaçınılmalıdır. Akşam geç saatte yemek yemek kalbin iş yükünü arttıracaktır, en geç saat 19.00 - 19.30 arası akşam yemeğinin bitirilmesini öneriyoruz. Alkol, çay, kahve gibi nabzı hızlandırıp, vücudumuzdaki su miktarını azaltan içeceklerden uzak durulmalıdır. Kalp hastalığı olanlar mutlaka yaz aylarında hekimlerine danışmalı ve ilaç düzenlemeleri yapılmalıdır. İdrar söktürücü ilaç kullanan kalp yetersizliği hastaları ve tansiyon hastalarının kullandıkları ilaç dozlarında azaltma yapılması gerekebilir.”

Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde
Eski medeniyetlerden günümüze kalan miras: AkupunkturEski medeniyetlerden günümüze kalan miras: Akupunktur
Ankara'da motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyorAnkara'da motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.