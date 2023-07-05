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Yaz aylarının baş belası sivrisineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

03.07.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En keyifli yaz günlerinde ortaya çıkan, tüm gününüzü mahvetme potansiyeli olan sivrisineklerle mücadele etmekten sıkıldınız mı? Cevabınız "Evet!" ise hem sivrisineklerden hem gün boyu sebep oldukları kaşıntılardan sizleri saniyeler içinde kurtaracak sinek kovucu ürünleri listeledik. Sinek kovucu spreylerden sinek öldürücü raketlere kadar birbirinden farklı ürünlerle yaz günlerinizi daha rahat geçireceğinize emin olabilirsiniz.

Yaz aylarının baş belası sivrisineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

Yaz aylarının işkencesi sivrisinekler hem seslerinden hem yaptıkları kaşıntıdan dolayı epey rahatsız edici. Ne yaparsanız yapın, baş edemediğiniz sivrisinekler için kesin ve etkili ürünler arıyorsanız derlediğimiz bu ürünler tam size göre. İster dışardayken vücudunuza sıkabileceğiniz spreyler isterseniz tüm sinekleri bir anda yok eden raketler, açık ve kapalı alanlar için kullanılabilen sinek kapanları gibi birden çok ürüne yazımızdan ulaşabilirsiniz. Öyleyse gelin, başlayalım.

1. Uzun süre etkili: Raid Elektro Likit 45 Gece Sinek Kovucu

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

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Raid Elektro Likit 45 Gece Sinek Kovucu; 8 saatlik gece kullanımında yüksek performans göstererek oldukça kısa sürede sivrisinekleri ortadan kaldırır. Aynı zamanda şişedeki gözlenebilir likit seviyesiyle kullanım kolaylığı sunan ürünü kapı veya pencere açıkken dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünü nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız ilk olarak şişeyi çevirerek cihaza takmalısınız. Ardından ürünü dik durması için cihazın ucundaki fişi döndürüp prize takarak çalıştırabilirsiniz.

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2. Cildiniz dışarda bile güvende: Off! Aqua Pump Spray 100 mL Sinekkovar

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

Cildinizi tahriş etmeyen formülüyle ferah ve yumuşak bir his bırakan Off! Aqua Pump Spray 100 mL Sinekkovar; sizi altı saate kadar sivrisineklerden korur. Yaz günlerinin keyfini çıkarmanız için günlük kullanıma uygun olarak üretilen ürünü cildinizin açık kalan bölgelerine püskürterek uygulayabilirsiniz. Böylelikle şort, etek, tişört gibi teninizi açıkta bırakan kıyafetleri giymek için tereddütte kalmazsınız.

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3. Gece kaçan uykulara son: Coverzone Taşınabilir Sinek Öldürücü Mor Işık Tenis Raketi

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

Coverzone Taşınabilir Sinek Öldürücü Mor Işık Tenis Raketi ile sıcak yaz günlerinde veya köy ortamlarında gece uykuları kaçıran sivrisineklere son vermek çok kolay! Maksimum performansı ve uzun kullanım ömrüyle memnun kalacağınız sinek öldürücü raket, sivrisineklerin ışığa odaklanmasını sağlayarak yaklaştıkları esnada onları etkisiz hâle getirir. Sessiz çalışma özelliğiyle uyku esnasında sizi rahatsız etmez. USB ile şarj edilme avantajıyla dış mekânda da rahatlıkla taşınabilir.

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4 Uzun süreli rahatlık: Tibtrap Yapışkan Sinek Kapanı

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

Rahat kullanımıyla öne çıkan, açık ve kapalı alanlarda kullanılabilen, çift taraflı yapışkan tuzaklardan olan Tibtrap Yapışkan Sinek Kapanı; yaz günlerinin baş belası sivrisinekler için en etkili ürünlerden. Peki, zehir özelliği taşımayan ve yapışkanlığını uzun süre koruyan bu sinek kapanını nasıl kullanmalısınız? Kapsülü açarken ipi çekip çevirmeli ve sonrasında bandı tamamen açarak raptiyeyle uygun bir alana asmalısınız. Ürün, yapışkan şerit bütünüyle kaplanana kadar sinekleri yakalar.

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5. Hem etkili hem kullanışlı: ESEMmat Sivrisinek Kovucu Tablet

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

ESEMmat Sivrisinek Kovucu Tablet; Türkiye'de sivrisinekler için üretilen ilk tablet olması ve kullanım kolaylığıyla büyük avantaj sunar. Her bir tabletiyle sekiz saate kadar etkili ürün hem evde hem dış mekânda konforunuzdan ödün vermenize gerek kalmadan sivrisinekleri yok eder. Kolay taşınabilir ve hafif yapılı bu sinek tabletiyle sivrisinekleri uzak tutabilir, uzun süreli ve can acıtıcı kaşıntılardan kurtulabilirsiniz.

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6. Yaz akşamlarının tadını doyasıya çıkarın: Lorin Elektrikli Bahçe ve Ev İç Mekan Sinek Öldürücü Cız

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

Sinek öldürücü ışıklar kategorisinde yer alan Lorin Elektrikli Bahçe ve Ev İç Mekan Sinek Öldürücü Cız; ultraviyole ışık ve frekanslar ile sivrisinekleri kendine çekerek yok eder. Kimyasal özellik taşımayan ürün; size ve sevdiklerinize zarar vermez. Ev, ofis, otel, bahçe, balkon gibi alanlarla kullanılabilen cihaz, kokusuz ve dumansız özelliğiyle rahatsız etmez. Güvenli ve yüksek verimliliğiyle dilediğiniz alanda rahatlıkla oturmanıza yardımcı olur.

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7. Dış ortamlarda sinek avlama mücadelesini bitirin!: Sintut Medium Karasinek Tuzağı

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

Sintut Medium Karasinek Tuzağı; cıvıl cıvıl yaz günlerinin keyfini sivrisinekler yüzünden çıkaramayanlar için hem açık alanlarda kullanıma uygun olması hem kolay kullanımı sayesinde sıklıkla tercih edilen sinek yakalayıcı ürünlerinden biri. Sağlık Bakanlığı onaylı ürün, paket içindeki sinek yemiyle sivrisinekleri tuzağa çekerek hapseder. Özellikle tatil köyü, piknik alanları, bahçe, yazlık gibi sivrisineklerin yoğun olduğu dış ortamlarda kullanılır.

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8. Kesin ve kalıcı çözüm: Raid Karasinek ve Sivrisineklere Karşı Sinek Öldürücü Sprey

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

Yüksek performansıyla yaz aylarında neredeyse her evin olmazsa olmazı Raid Karasinek ve Sivrisineklere Karşı Sinek Öldürücü Sprey; en çok tercih edilen sinek ilaçları arasında. Ürün, karasinek ve sivrisineklere karşı açılan savaşta kesin çözüm sunar. İçeriğindeki güçlü etkenler ile sinekleri kısa sürede etkisiz hâle getirir. Ürünü kullanırken uygulama yaptığınız odadaki kapı veya pencereleri 30 dakika boyunca kapalı tutmaya, ardından odayı havalandırmaya dikkat etmelisiniz.

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9. Sinekler yanınıza bile yaklaşamaz!: Frosch Defans Losyon Protect

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

Frosch Defans Losyon Protect, formülündeki sinek kovucu özelliğe sahip okaliptüs yağı sayesinde sivrisinek ve karasinekleri teninizden uzaklaştırır. Yüz de dâhil olmak üzere tüm cildinize uygulayabileceğiniz losyon, karasineklerde iki saate, sivrisineklerde ise altı saate kadar etki sunar. Bahçeye, pikniğe giderken sivrisinekleri düşünmek zorunda kalmayacağınız bu losyonu almak için daha fazla geç kalmayın!

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10. Spreylerin bıraktığı ölü sinekleri temizlemek istemiyorsanız: Haimist 16 Fly Catcher Böcek Catcher Sinek Tuzağı

Yaz aylarının baş belası sivrisinek ve karasineklerden korunma yöntemleri ve ürünleri

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Haimist 16 Fly Catcher Böcek Catcher Sinek Tuzağı; başınızda rahatsız edici sesiyle uçan ve gece boyunca bir türlü uyutmayan sinekleri yok etmek için birebir. Kimyasal koku içermeyen ve zehir barındırmayan içeriğiyle bu sinek kapanını iç ve dış mekânlarda kullanabilirsiniz. Kullananları memnun eden ürün, üç aya kadar etkisini sürdürür. Bu sinek kapanını aynı zamanda diğer uçan böcekleri yakalamak için de tercih edebilirsiniz.

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