Yaz biterken son günleri en verimli şekilde geçirmek için tavsiyelerimiz

İşte tatili sonlandırmadan önce iş ve okul hayatına dönmeni kolaylaştıracak öneriler!

1. Genel temizlik yapın.



Genel temizlik yaşam alanını yeni sezona hazırlamanızı sağlar. Özellikle yazın getirdiği esnekliği ve salaşlığı uzaklaştırarak, ortamı daha düzenli hale getirmek için son günleri kapsamlı temizliğe ayırabilirsiniz. Böylece hem evdeki fazlalıklardan kurtulur hem de fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi sezon bitişine hazırlarsınız.

2. Yapılacaklar listesi hazırlayın.



Yapılacaklar listesi, kalan son zamanı verimli değerlendirmenize yardımcıdır. Çünkü yeni sezon başlamadan ve iş ya da okul hayatına dönmeden tamamlanması gereken eksikleri net şekilde görmenizi sağlar. İşleri aceleye getirip stres olmamak için bu listeyi ne kadar erken yaparsanız o kadar planlı ve programlı hareket edersiniz.

3. Gelecek hedeflerini ve planları gözden geçirin.



Yazın son günleri, gelecek planları ve hedefleri gözden geçirmek için harikadır. Çünkü üzerinizde hala sezonun getirdiği rahatlık hissi varken profesyonel yaşama bakma şansınız olur. Bu da gelecek isteklerinizi ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yapmanız gerekenleri daha net belirlemenizi sağlayarak motivasyonu artırır.

4. Çalışma alanını yeniden düzenleyin.



Çalışma alanını tekrar düzenlemek iş motivasyonu kazanmak için harikadır. Yaz boyunca kullanılmadığı için fazlaca dağılan masayı tekrar düzenli hale getirirken farklı tasarımlar deneme şansınız da vardır. Bu noktada birkaç renkli saksı edinebilir, masa düzenleyicileri alabilir ve motivasyonunuzu artıracak kırtasiye ürünlerinden faydalanabilirsiniz.

5. Profesyonel ağlarınızla tekrar iletişim kurun.



Yazın bitişine hazırlanırken eski ağlarla tekrar iletişim kurmak oldukça stratejik bir hamledir. Çünkü profesyonel çevrenizdeki insanların sezon başlamadan önce sizi hatırlamasını sağlar. Sosyal ilişkiler, iş ve okul hayatında büyük önem taşıdığından psikolojik olarak tatili geride bırakıp bu ağa dahil olmak ruhunuza da iyi gelir.

6. Kendinize düşünmek için zaman tanıyın.



Yazın sonlanmasına haftalar veya günler kalmışken, kendinize özel zaman ayırmayı da deneyebilirsiniz. Çünkü yapılacak işler ne kadar çok olsa da insanın bazen sadece yavaşlamaya ihtiyacı olur. Ufak bir kişisel bakım rutini uygulamak ya da yatmadan önce nefes egzersizi yapmak bile, tatlı tatlı dinlenmenize yardımcı olacaktır. Bu da ruh haline olumlu yansıyarak zamanı daha verimli değerlendirmenizi sağlar.

7. Yaz sonu partisi düzenleyin.



Kalan son günleri sosyal çevrenizle birlikte değerlendirmek isteyebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınız ve ailenizle uzun süre bu kadar özgür vakit geçirmeyeceğinizi düşünerek keyifli bir yaz sonu partisi veya piknik etkinliği planlayabilirsiniz. Birlikte sezonun bitişini kutlamak ve son kez eğlenmek için bir araya gelmek herkese çok iyi gelecektir.

8. Kısa bir yolculuğa çıkın.



Havaların tatlı tatlı esmeye başladığı ama hala ideal sıcaklıkta olduğu yazın son günleri mini yolculuklar için mükemmeldir. Aileniz veya sevdiklerinizle birlikte yaz bitmeden görmek istediğiniz bir rotaya gidebilir, tarihi kentleri veya doğal alanları keşfederek zihninizi rahatlatabilirsiniz. Üstelik bu size çevrenizle derin bağ kurma şansı verir ve daha fazla anı biriktirmenizi sağlar.

9. Fikir panosu hazırlayın.



Yüksek tempoyla başlayacak sezona kendinizi hazırlamak isterseniz, fikir panolarından faydalanabilirsiniz. Fiziksel veya dijital olarak hazırlayacağınız bir pano sayesinde yapmak istediklerinize daha kolay odaklanırsınız. Yaratıcı sayfalardan, sosyal medya hesaplarından veya çeşitli dergilerden topladığınız fikirleri bir araya getirmek, oldukça eğlenceli bir projeye dönüşerek size hayallere dalma şansı da verir.

10. Dijital detoks yapın.



Yazın son günlerini sessiz, sakin geçirmek ve stresten uzak durmak için yeni dijital detoks teknikleri geliştirebilirsiniz. Günde sadece birkaç saat veya haftada sadece birkaç gün bile olsa, dijital dünyadan bir süre uzak kalmak ruhunuzu besler. Dijital ekipmanlardan arta kalan bu zamanı kitap okuyarak, günlük tutarak veya meditasyon yaparak değerlendirebilirsiniz.