KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler

Yaz tatili sona erdi evet ama seyahat etmeyi sevenler için Eylül ve Ekim en güzel zamanlardan. Sonbaharı değerlendirmek için hem yurt içi hem yurt dışı bazı rotalar belirledik, birlikte bakalım mı?

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler

1. Santorini

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 1
Yunanistan'ın en güzel yerlerinden biri olan Santorini, Eylül ve Ekim aylarında bir ayrı güzel oluyor. Hava soğumadığı için rahatça gezmek mümkün. Santorini'de lezzetli yemekler yiyebilir ve huzurlu bir tatil geçirebilirsin. Büyüleyici bir tatil deneyimi için rotanı Yunanistan'a çevir bizce!

2. Kapadokya

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 2
Kapadokya her an büyülü bir yer ama sonbaharda çok daha güzel oluyor. Sakin ve huzurlu bir tatil planlamak istiyorsan Kapadokya'ya gidebilirsin. Peri bacalarında bol bol fotoğraf çekmek için de bu zamanlar harika!

3. Antalya

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 3
Yaz tatilinde her yer kalabalık oluyor. Eğer kalabalık sevmiyorsan yaz aylarında gideceğin tatiller eziyete dönüyor. Ama Eylül, Ekim ayları aslında ideal zamanlar. Deniz ve hava hâlâ sıcak oluyor ama kalabalık azalmış oluyor. O yüzden imkanın varsa bu aylarda Antalya'da tatil yapmayı dene deriz!

4. Fethiye

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 4
Fethiye, en güzel tatil yörelerinden biri. Deniz için sakin bir dönem olan Eylül ve Ekim aylarında koylarda denize rahatça girebilirsin. Tekne turu düşünüyorsan bu aylarda daha uygun da olabiliyor. Burada sadece denize gireceğini sanma! Çünkü Fethiye'de yapılacak çok aktivite var.

5. Budapeşte

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 5
Macaristan'a hâlâ gitmediysen şimdi tam sırası! Sonbahar, Budapeşte'nin en güzel zamanlarından. Tarihi yapılarının yanında lezzetli yemekleriyle ünlü Budapeşte, Eylül ve Ekim aylarında bir başka güzel olan yerlerden.

6. Mardin

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 6
Mardin en güzel ne zaman gezilir merak ediyorsan sonbaharda diyebiliriz. Havanın aşırı sıcakları geçtiği için gezmesi daha rahat oluyor. Mardin'in o muhteşem güzelliğini görmek için bizce Eylül ve Ekim ayları ideal. Tarihi Mardin'i görmek ve tadına doyamayacağın lezzetlerini tatmak için Eylül ve Ekim aylarında Mardin'e gidebilirsin.

7. Safranbolu

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 7
UNESCO'nun Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu'yu görmediysen Eylül ya da Ekim ayında gezmeyi düşünebilirsin. Tarihi evleriyle farklı bir atmosferi olan Safranbolu sonbaharda bir başka güzel oluyor. Safranbolu'ya gidip meşhur lokumlarından yemeden dönme sakın!

8. Çanakkale

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 8
Çanakkale her mevsim güzel elbette ama Eylül ve Ekim aylarında gezmesi daha keyifli olabilir. İstersen şehri gezip tarihe doyabilir istersen de denize girebilirsin. Gezmeye ve denize girmeye uygun havasının yanında lezzetli yemekleri tatmak için de bu aylar ideal!

9. Lizbon

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 9
Sonbaharda Portekiz'i gezmek istemez misin? Eylül ayında Lizbon hâlâ sıcak ama kalabalık azalıyor. O yüzden tam gezilecek zaman bu vakitler. Tarihi yerleri keşfetmek ve en güzel yemekleri yemek için Lizbon'u tercih edebilirsin.

10. Trabzon

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 10
Karadeniz her zaman gezmeye uygun ama sonbahar aylarında doğası bir başka güzel oluyor. Harika manzaralara doymak için Eylül-Ekim aylarında Trabzon'u ziyaret edebilirsin. Oraya kadar gitmişken Karadeniz yemeklerini denemeden dönme elbette.

11. Abant

Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler 11
Bu listeye Abant'ı koymasak olmazdı. Doğanın muhteşemliğine şahit olacağın Abant'ın en güzel zamanı zaten Eylül ve Ekim ayları. Başka aylarda da gezebilirsin elbette ama sonbaharda gezmezsen çok şey kaçırırsın.

Anahtar Kelimeler:
tatil seyahat Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.