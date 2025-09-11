Yaz bitti ama tatil bitmedi! Eylül ve Ekim’de bir başka güzel olan yerler

1. Santorini



Yunanistan'ın en güzel yerlerinden biri olan Santorini, Eylül ve Ekim aylarında bir ayrı güzel oluyor. Hava soğumadığı için rahatça gezmek mümkün. Santorini'de lezzetli yemekler yiyebilir ve huzurlu bir tatil geçirebilirsin. Büyüleyici bir tatil deneyimi için rotanı Yunanistan'a çevir bizce!

2. Kapadokya



Kapadokya her an büyülü bir yer ama sonbaharda çok daha güzel oluyor. Sakin ve huzurlu bir tatil planlamak istiyorsan Kapadokya'ya gidebilirsin. Peri bacalarında bol bol fotoğraf çekmek için de bu zamanlar harika!

3. Antalya



Yaz tatilinde her yer kalabalık oluyor. Eğer kalabalık sevmiyorsan yaz aylarında gideceğin tatiller eziyete dönüyor. Ama Eylül, Ekim ayları aslında ideal zamanlar. Deniz ve hava hâlâ sıcak oluyor ama kalabalık azalmış oluyor. O yüzden imkanın varsa bu aylarda Antalya'da tatil yapmayı dene deriz!

4. Fethiye



Fethiye, en güzel tatil yörelerinden biri. Deniz için sakin bir dönem olan Eylül ve Ekim aylarında koylarda denize rahatça girebilirsin. Tekne turu düşünüyorsan bu aylarda daha uygun da olabiliyor. Burada sadece denize gireceğini sanma! Çünkü Fethiye'de yapılacak çok aktivite var.

5. Budapeşte



Macaristan'a hâlâ gitmediysen şimdi tam sırası! Sonbahar, Budapeşte'nin en güzel zamanlarından. Tarihi yapılarının yanında lezzetli yemekleriyle ünlü Budapeşte, Eylül ve Ekim aylarında bir başka güzel olan yerlerden.

6. Mardin



Mardin en güzel ne zaman gezilir merak ediyorsan sonbaharda diyebiliriz. Havanın aşırı sıcakları geçtiği için gezmesi daha rahat oluyor. Mardin'in o muhteşem güzelliğini görmek için bizce Eylül ve Ekim ayları ideal. Tarihi Mardin'i görmek ve tadına doyamayacağın lezzetlerini tatmak için Eylül ve Ekim aylarında Mardin'e gidebilirsin.

7. Safranbolu



UNESCO'nun Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu'yu görmediysen Eylül ya da Ekim ayında gezmeyi düşünebilirsin. Tarihi evleriyle farklı bir atmosferi olan Safranbolu sonbaharda bir başka güzel oluyor. Safranbolu'ya gidip meşhur lokumlarından yemeden dönme sakın!

8. Çanakkale



Çanakkale her mevsim güzel elbette ama Eylül ve Ekim aylarında gezmesi daha keyifli olabilir. İstersen şehri gezip tarihe doyabilir istersen de denize girebilirsin. Gezmeye ve denize girmeye uygun havasının yanında lezzetli yemekleri tatmak için de bu aylar ideal!

9. Lizbon



Sonbaharda Portekiz'i gezmek istemez misin? Eylül ayında Lizbon hâlâ sıcak ama kalabalık azalıyor. O yüzden tam gezilecek zaman bu vakitler. Tarihi yerleri keşfetmek ve en güzel yemekleri yemek için Lizbon'u tercih edebilirsin.

10. Trabzon



Karadeniz her zaman gezmeye uygun ama sonbahar aylarında doğası bir başka güzel oluyor. Harika manzaralara doymak için Eylül-Ekim aylarında Trabzon'u ziyaret edebilirsin. Oraya kadar gitmişken Karadeniz yemeklerini denemeden dönme elbette.

11. Abant



Bu listeye Abant'ı koymasak olmazdı. Doğanın muhteşemliğine şahit olacağın Abant'ın en güzel zamanı zaten Eylül ve Ekim ayları. Başka aylarda da gezebilirsin elbette ama sonbaharda gezmezsen çok şey kaçırırsın.