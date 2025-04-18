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Yaz geliyor! Uzun süre tok tutan ketojenik diyet, sadece kilo verdirmiyor: Enerjiniz de yükseliyor... Uzmandan tavsiyeler

Diyetisyen Fatma Aybike Bozoklu, ketojenik diyetin sadece kilo kaybı sağlamakla kalmayıp, enerji dengesi ve mental sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu belirtti. Yüksek yağ ve orta protein içeriğiyle tokluk süresini uzatan ketojenik diyet, sık acıkma ve ani kan şekeri düşüşü gibi sorunları azaltarak yazın yoğun ve hareketli günlerinde daha dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor. Detaylar haberimizde...

Yaz geliyor! Uzun süre tok tutan ketojenik diyet, sadece kilo verdirmiyor: Enerjiniz de yükseliyor... Uzmandan tavsiyeler

Diyetisyen Fatma Aybike Bozoklu, ketojenik diyetin yalnızca kilo kaybı sağlamadığını, aynı zamanda enerji dengesi ve mental sağlık üzerinde de önemli faydalar sunduğunu vurguladı. Yüksek yağ ve orta düzeyde protein içeriğiyle tokluk süresini uzatan ketojenik diyet, sık acıkma ve ani kan şekeri düşüşü gibi sorunları azaltarak, yazın yoğun ve hareketli günlerinde daha dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor. Bozoklu, bu beslenme biçiminin temelinde karbonhidratların azaltılması ve yağların birincil enerji kaynağı haline getirilmesinin yattığını ifade etti.

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"FORM TUTMAK İSTEYENLER İÇİN İÇİN CEZBEDİCİ BİR AVANTAJ"

Ketojenik beslenme hakkında bilgi veren Diyetisyen Fatma Aybike Bozoklu, “Bu beslenme biçiminin temelinde karbonhidratları azaltıp, yağları birincil enerji kaynağı haline getirmek yatıyor. Karbonhidrat alımının azalmasıyla birlikte vücut ‘ketozis’ adı verilen bir duruma giriyor ve burada yağlar, enerjiye dönüşüyor. Özellikle yaz öncesi dönemde bu doğal yağ yakım süreci, form tutmak isteyenler için cezbedici bir avantaj sunuyor” dedi.

"YAZA DAHA ENERJİK BİR BAŞLANGIÇ YAPIN"

Bozoklu son olarak şunları söyledi, “Yaza daha enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için ketojenik diyet güçlü bir alternatiftir. Ancak her adımın bilinçli atılması ve kişiye özel bir planla ilerlenmesi oldukça önemlidir” dedi.

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"KETOJENİK DİYET, TOKLUK SÜRESİNİ UZATIYOR"

Ketojenik diyetin yüksek yağ ve orta protein içeriğiyle tokluk süresini uzattığını belirten Bozoklu, “Sık acıkma ve ani kan şekeri düşüşü gibi sorunları azaltıyor. Bu da yazın yoğun ve hareketli günlerinde daha dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor. Ayrıca işlenmiş şekerlerden uzak durulması, cilt sağlığını olumlu etkileyerek yaz aylarında daha sağlıklı bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabilir” diye konuştu.

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"DİYETE BAŞLAMADAN ÖNCE UZMANA DANIŞIN"

Diyetin başlangıcında karbonhidrat alışkanlıklarından uzaklaşmanın zorlayıcı olabileceğini ifade eden Bozoklu, “Karnabahar tabanlı pizzalar, badem unuyla yapılan tatlılar gibi sağlıklı alternatifler sayesinde ketojenik diyet, sürdürülebilir ve keyifli bir hale getirilebilir. Her bireyin vücut yapısı ve yaşam tarzı farklıdır. Bu nedenle herhangi bir diyete başlamadan önce bir beslenme uzmanına danışmak, sürecin hem güvenli hem de etkili olmasını sağlayacaktır” dedi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen diyet zayıflama
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