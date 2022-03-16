Selülit görünümüne kahveyle veda edin! Etkisi inanılmaz

Selülit genellikle bacak, kalça ve karın bölgesindeki yağ dokusunu etkileyerek portakal kabuğu görünümüne benzeyen girintili çıkıntılı bir dokuya neden olan bölgesel metabolik bozukluk. Hem kadınların hem de erkeklerin ortak derdi olan selülit daha çok kadınlarda görülüyor. Selülit görünümüne neden olan birçok etken bulunuyor. Bunları bilip o etkenlerden uzak durarak ve daha sağlıklı bir hayat düzenine sahip olarak yaza girmeden selülit oluşmasını engelleyebilirsiniz. Artık oluşmuş olan selülit görünümünü de bazı yöntemlerle azaltıp yok edebilirsiniz.

SELÜLİT NEDEN OLUR?

Selülitin neden meydana geldiği tam olarak bilinmese de selülit oluşumuna zemin oluşturan bir sürü etken var. Bu etkenlere dikkat edip daha sağlıklı bir düzen oluşturarak selülitlerin önüne geçmek sizin elinizde. Selülite neden olan genetik gibi faktörlere, hormonal değişikliklere etki etmek zor olsa da aşağıda yer alan etkenleri hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

• Bilinçsiz şekilde hızlı kilo alıp vermek

• Sağlıksız beslenmek

• Hareketsiz egzersizden uzak yaşamak

• Sigara gibi zararlı alışkanlıklara sahip olmak

• Fazla dar kıyafetler giymek

• Çok fazla oturmak

SELÜLİT GÖRÜNÜMÜNÜ BİTİRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Zararlı yiyeceklerden ve yüksek şeker içeren içeceklerden uzak durmak. Sebze, meyve ağırlıklı beslenmek.

Gün içerisinde bol bol su tüketmek

Kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmak

Sigara tüketimini bırakmak

Banyo düzeninize keseyi dahil etmek

At kılı fırçası kullanmak

Mutlaka egzersiz yapmak.

Hareketsiz yaşamdan ve çok oturmaktan uzak durmak.

İp atlama, squat, köprü yapma gibi egzersizleri tercih edebilirsiniz

Hindistan cevizi yağı, biberiye yağı gibi bitkisel yağlar ile masaj yapmak

Kahve telvesini selülit olan bölgeye uygulayarak masaj yapmak. Kahve telvesini selülit olan bölgeye sürdükten sonra üzerini streç filmle sarıp 1 saat beklemeniz selülit görünümünüzü azaltacaktır.



