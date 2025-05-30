Yaz mevsiminde anne adayları dikkat! Tatil planlaması yaparken nelere dikkat edilmelidir? Hamileler hangi yolculuk türünü tercih edebilir? Uzmanlar uyarıyor...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönül Kazezoğlu, yaz aylarında gebelikte dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.Op. Dr. Kazezoğlu, “Yaz aylarında sıcaklıkların artması, gebelerdeki fizyolojik değişiklikleri daha da zorlayıcı hale getirebilmektedir. Bu yüzden yaz mevsimini daha rahat ve güvenli geçirmek için dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır” dedi.

"İLK 3 AYDA SIVI ALIMINA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMELİ"

Sıvı tüketiminin önemine değinen Op. Dr. Kazezoğlu, “Hamilelikte yeterli miktarda sıvı alımının önemi herkes tarafından bilinir. Ancak sıcaklıkların artması ve terleme ile birlikte vücutta daha fazla sıvı kaybı yaşanabilir. Özellikle sıvı alımının zorlayıcı olabildiği ilk 3 ayda gebelerin bu konuda daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu dönemde mümkün olduğunca aşırı sıcaktan kaçınılmalı ve düzenli sıvı alımına özen gösterilmelidir. Güneşe çıkış saatleri de önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00–17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"YOLCULUKTA UÇAK TERCİH EDİLEBİLİR"

Tatil planlaması yapanlara uyarılarda bulunan Op. Dr. Kazezoğlu, “Yaz tatili planlaması yapılırken, gebeliğin ilk 3 ayında bulantı ve kusma şikayetleri yoğun yaşanıyorsa, tatili daha sonraki haftalara ve tercihen 32’nci haftadan önceye denk getirmek faydalı olacaktır. Yolculukta uçak tercih edilebilir. Ancak 4 saatten uzun uçuşlarda yürüyüş yapılması ve varis çorabı kullanılması önerilmektedir. Araba ile yolculuklarda ise her 2-3 saatte bir mola vererek kısa yürüyüşler yapılması faydalıdır. Yazın güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu kullanılmalı; geniş siperlikli şapkalar, pamuklu veya keten, açık renkli ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir” dedi.

"DALIŞ YAPILMASI SAKINCALI"

Gebelikte, yaz aylarında fazla efor harcamadan yapılan 40-45 dakikalık yüzme veya yürüyüşün hem anne hem de bebek sağlığı açısından oldukça faydalı olduğunu dile getiren Op. Dr. Kazezoğlu, “Dalış ve düşme riski yüksek sporlar ise gebelikte sakıncalıdır ve önerilmemektedir. Temiz ve daha sakin sahiller tercih edilmelidir. Ayrıca, acil bir durumda sağlık merkezine kolay ulaşılabilecek yerlerde tatil yapılması daha güvenli olacaktır” diye konuştu.

"VAJİNAL ENFEKSİYONDAN KORUNULMALI"

Tatilde vajinal enfeksiyonlara karşı da dikkatli olunmasının altını çizen Op. Dr. Kazezoğlu, şu bilgileri paylaştı:“Sık mayo değiştirmek ve el hijyenine özen göstermek gerekir. Koruyucu amaçla vajinal flora destekleyici tedaviler alınabilir. Enfeksiyon geliştiğinde tedavi için beklememek önemlidir. Vajinal enfeksiyonların yanı sıra, besin zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunmalıdır.Temizliğinden emin olunmayan dışarıdan alınan yiyecekleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Şeker oranı yüksek meyveler, asitli içecekler ve hazır meyve sularından uzak durulmalıdır.”

"DENGELİ BESLENME BEBEĞE İYİ GELİR"

Op. Dr. Kazezoğlu son olarak şunları söyledi: “Son olarak, dengeli beslenme, doğa yürüyüşleri, temiz hava, yeterli uyku ve stresin azaltılması hem anneye hem de bebeğe iyi gelecektir.”

(DHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır