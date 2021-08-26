Yaz mevsiminde üşümek hastalık belirtisi olabilir

Kışın, soğuk havaların etkisiyle üşümek normal olsa da yaz sıcağında üşümek anormal bir durum sayılabiliyor. Genellikle kadınlarda görünen bu problem kişinin günlük akışını olumsuz etkileyip çevreleri tarafından eleştirilmelerine neden oluyor.

Sürekli üşüme sorununun 5 temel nedenini sizin için araştırdık.

DİYABET

Diyabet rahatsızlığı el ve ayak uçlarındaki sinirleri etkileyerek zaman içinde hissizleşmesine neden olabilir. Buna bağlı olarak da kişinin elleri ve ayakları daima soğuk olur. Doğru tanı ve tedavi ile bu rahatsızlığın etkilerini en aza indirmek mümkündür.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMI

Sigara, nargile gibi tütün ürünleri bedende hasarlar bırakır. Bunlardan en önemlisi de damar tıkanıklığıdır. Tütün ürünlerinin zaman içinde damarları tıkaması ve daraltması kan akışını olumsuz etkilediği için kişide sürekli üşüme durumu yaşanır. Tütün ürünlerini kullanmayı bırakarak sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

AŞIRI ZAYIFLIK

Yağ oranı normalin altında olan vücutlarda üşüme sorunu sık sık yaşanmaktadır. Dengeli beslenme ve sporla yağ oranızı normal değerlerde tutarak daha sağlıklı olabilirsiniz.

ANEMİ

Kansızlık, üşüme nedenlerinden biridir. D vitamini eksikliğini kontrol altına alarak bu sorunu engelleyebilirsiniz. Bir hekime başvurarak doğru tedavinin başlanmasını sağlayabilirsiniz.

TİROİT RAHATSIZLIKLARI

Tiroit bezinin sağlıklı çalışmaması durumunda vücutta birçok aksaklık yaşanabilmektedir. Üşümenin yanı sıra kişide saç dökülmesi, halsizlik, uyku hali, kabızlık gibi sorunlar yaşanmaktadır.



