Yaz sıcağında parlamak mümkün: Fondöten kullanmadan cilt tonunu eşitlemenin 7 yolu

Fondöten kullanmadan da canlı, sağlıklı ve eşit tonlu bir cilt görünümüne sahip olmak mümkün. Üstelik cildinizin doğal yapısını bozmadan. Hafif dokunuşlarla hem doğal hem de ışıldayan bir görünüm için bu adımları rutininize dahil etmeyi deneyin.

1. DÜZENLİ PEELİNG İLE ÖLÜ DERİLERDEN KURTULUN

Haftada 1–2 kez yapacağınız nazik bir peeling, cilt yüzeyindeki mat ve ölü tabakayı temizler. Böylece cildin doğal rengi ortaya çıkar ve ton farklılıkları zamanla azalır.

2. CİLT TİPİNİZE UYGUN NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Cilt tonunun eşitlenmesinde nem büyük rol oynar. Kuru bölgeler daha soluk görünürken yağlı bölgeler ışığı farklı yansıtır. Cildinize uygun bir nemlendirici ile bu farkları dengeleyebilirsiniz.

3. RENKLİ NEMLENDİRİCİ VEYA BB KREM TERCİH EDİN

Fondötene daha hafif bir alternatif olan renkli nemlendiriciler ve BB kremler, cildi ağırlaştırmadan ton eşitliği sağlar. Aynı zamanda cilde bakım da yapar.

4. GÜNEŞ KREMİ İLE LEKELERİ ÖNLEYİN

Cilt tonu eşitsizliklerinin en büyük nedeni güneş lekeleridir. Güneş ışınlarından korunmak için dört mevsim SPF içeren bir güneş kremi kullanmak şart. Düzenli kullanımda yeni leke oluşumunu engeller, cilt tonu zamanla dengelenir.

5. AYDINLATICI SERUMLAR İLE RENK DENGESİNİ DESTEKLEYİN

İçeriğinde C vitamini, niasinamid ya da arbutin bulunan aydınlatıcı serumlar, zamanla cilt tonunu eşitler ve parlak bir görünüm kazandırır.

6. SOĞUK KOMPRES VEYA YEŞİL ÇAYLI PAMUK İLE SABAH CANLANDIRMASI

Sabah uyanır uyanmaz yapacağınız soğuk kompres ya da yeşil çaya batırılmış pamukla yapılan uygulama, ciltteki kızarıklıkları ve şişkinliği azaltır. Bu da daha homojen bir ten görünümüne katkı sağlar.

7. BOL SU VE DENGELİ BESLENME

Unutmayın, cilt dıştan olduğu kadar içten de beslenir. Günlük yeterli su tüketimi, antioksidan ağırlıklı beslenme ve uyku düzeni cilt tonu eşitliği için önemlidir.