Yaz tatiline bunları okumadan gitmeyin! Güzel ve çekici görünen bacaklar için hayat kurtaran tavsiyeler

Bu püf noktaları anlattığımız 3 temel başlığı hemen sizlerle paylaşalım.

1. BESLENME VE SIVI TÜKETİMİ

Yağlı besinler, beyaz un, şeker, fast food bacaklarınızın hatta tüm vücudunuzun düşmanı diyebiliriz. Bu yiyecekler vücutta selülit oluşumuna neden oluyor ve deri altı dokulara zarar veriyor. Bu ürünleri kesmeseniz de azaltmaya çalışın.

Tükettiğiniz besinler arasına C vitamini yönünden zengin olanları ekleyin, bu besinler bağ dokusunu besleyerek cildinizin ve dolayısıyla bacaklarınızın daha güzel görünmesini sağlayacaktır.

Vücudunuzun su tutmasına izin vermeyin çünkü vücudun su tutan bölgeleri şişkin görünür. Bunun için ise yöntem basit: Daha fazla su! Vücudun tuttuğu suyu atmasına yardımcı olmak için her gün önerilen miktarlarda yeşil çay, maydanoz ve salatalık tüketebilirsiniz. Vücudun su tutmasının en önemli nedenlerinden birinin tuz, bir diğerininse hareketsizlik kaynaklı dolaşım yavaşlaması olduğunu biliyor muydunuz? Tuzu azaltmaya ve bacaklarınızı evde yapabileceğiniz basit hareketlerle çalıştırmaya özen gösterin.

2. TÜYLER

Bacaklarınızın pürüzsüz olması her daim daha güzel ve çekici görünmelerini sağlar. Tüylerinizi aldığınız yöntemleri biraz değiştirerek bu görünümü sağlayabilirsiniz.

Tıraş bıçağı kullanıyorsanız hem tahriş görüntüsünden kurtulmak hem de daha iyi sonuç almak için 4 bıçaklı aletleri kullanın.

Tüylerinizi duşun başında değil, sonunda alın çünkü tüyleriniz buhar etkisiyle yumuşayacağından tıraş bıçağı daha rahat hareket eder.

En önemlisi batık oluşmaması için bıçağı tüylerinizin ters yönünde kullanmaya özen gösterin.

Ağda kullanıyorsanız bu uygulamayı akşam yapmaya özen gösterin ki oluşabilecek kızarıklıklardan ertesi güne kadar kurtulmuş olun. Ağda tüyleri kökten aldığından batık riskini artırır, bunu önlemek için her duşta bacaklarınıza peeling uygulamanızı öneriyoruz.

3. BAKIM

Güzel ve çekici görünen bacaklar istiyorsanız mutlaka düzenli bakım yapın.