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Yaz trendi: Evde bitkisel saç açıcı sprey nasıl yapılır? Saç açıcı sprey olarak ne kullanılmalıdır? Işıl ışıl saçlar evdeki malzemelerle mümkün...

Yaz ayları yaklaşırken saçlara doğal bir ışıltı kazandırmak isteyen kadınlar, kimyasal içerikli saç açıcılar yerine ev yapımı bitkisel spreyleri tercih etmeye başladı. Hem saçlara zarar vermeyen hem de doğal bir açılma sağlayan bu yöntemler, sosyal medyada da hızla popülerlik kazanıyor. Üstelik evde sadece birkaç malzemeyle hazırlanabiliyor. Peki saç rengini güneş gibi açan bu bitkisel sprey nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilmelidir? Detaylar haberimizde..

Yaz trendi: Evde bitkisel saç açıcı sprey nasıl yapılır? Saç açıcı sprey olarak ne kullanılmalıdır? Işıl ışıl saçlar evdeki malzemelerle mümkün...
Sedef Karatay

Saç açıcı spreyi artık evde yapmak mümkün. Kimyasal ürünler yerine doğanın sunduğu malzemelerle güzelliğinizi ön plana çıkarmak hem sağlıklı hem de sürdürülebilir. Evde hazırlayacağınız bu basit ama etkili saç açıcı sprey, özellikle yaz aylarında doğal ve canlı bir görünüm yakalamak isteyen kadınların yeni favorisi olmaya aday.

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DOĞAL SAÇ AÇICI SPREY TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı papatya çayı (demlenmiş ve soğutulmuş)
  • Yarım limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı
  • Sprey şişesi

Hazırlanışı:

  • Papatya çayını demleyip soğumaya bırakın.
  • Diğer malzemelerle birlikte bir sprey şişesinde karıştırın.
  • İyice çalkalayarak karışımın homojen olmasını sağlayın.

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Uygulama:

  • Temiz ve nemli saça uygulayın.
  • Spreyi saçınızın açılmasını istediğiniz bölgelerine sıkın.
  • Güneşte 1-2 saat kadar bekleyin veya doğal olarak kurumaya bırakın.
  • Haftada 2-3 kez tekrarlanabilir.

NASIL ETKİ EDER?

Papatya: Saç rengini doğal şekilde açar ve parlatır.
Limon: Doğal bir açıcıdır, güneşle temas ettiğinde etkisi artar.
Bal: Saçı besler ve limonun kurutucu etkisini dengeler.
Hindistan cevizi yağı: Saçı nemlendirir ve kırıkları önler.

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Hassas saç derisine sahip olanlar önce küçük bir bölgede test yapmalı.
  • Limon saçları kurutabileceğinden, işlem sonrası nemlendirici saç maskesi uygulanmalıdır.
  • Boyanmış saçlarda istenmeyen renk değişimleri olabilir.

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