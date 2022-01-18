Yaza fit girmek isteyenlere 3 günde 2 kilo verdiren portakal diyeti!

Tek tip besinin tüketildiği şok diyetler vücutta bulunan suyun atılmasıyla kilo vermiş hissi yaratsa da vitamin ve mineral içeren besinlerden uzak kalmanıza yol açıyor. Tek tip besin içeren şok diyetlerin aksine portakal diyeti, besin çeşitliliği sunuyor. Portakal diyetine başvurarak sağlıklı beslenerek kilo verirken kilo direncini de kırabilirsiniz. Ancak portakalın içerisinde bulunan şeker ve yüksek asit nedeniyle bu diyeti uzun süre yapmak doğru değil. Ayrıca portakal diyetine başlamadan önce mutlaka bir doktora danışmanız gerektiğini unutmayın. 3 günde 2 kilo verdiren portakal diyeti nasıl yapılır merak ediyor musunuz? İşte detaylar!
1. Gün
Kahvaltı:
1 adet portakal
1 fincan şekersiz çay ya da kahve
Öğle yemeği:
1 adet portakal
1 su bardağı yağsız yoğurt ya da 1 su bardağı kefir
1 adet haşlanmış yumurta
Akşam yemeği:
1 adet tost (kepek ekmeği ve az yağlı peynirle hazırlanmış)
2 adet haşlanmış yumurta
1 adet domates
2. Gün
Kahvaltı:
1 adet portakal
1 su bardağı yağsız ya da az yağlı yoğurt
1 fincan şekersiz çay ya da kahve
Öğle yemeği:
1 adet portakal
1 adet tost (kepek ekmeği ve az yağlı peynirle hazırlanmış)
Akşam yemeği:
1 adet portakal
1 adet domates
Haşlanmış kırmızı et
1 su bardağı ayran (yağsız ya da az yağlı yoğurtla hazırlanmış)
3. Gün
Kahvaltı:
1 adet portakal
1 su bardağı yoğurt (yağsız ya da az yağlı)
1 fincan şekersiz çay ya da kahve
Öğle yemeği:
1 adet portakal
1 porsiyon ton balığı (yağsız ya da az yağlı)
Akşam yemeği:
1 adet portakal
1 adet elma
1 su bardağı yoğurt (yağsız ya da az yağlı)
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