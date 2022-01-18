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Yaza fit girmek isteyenlere 3 günde 2 kilo verdiren portakal diyeti!

18.01.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak ve fit görünmek herkesin isteği. Özellikle kış mevsiminde alınan fazla kilolar, yazın kıyafetler inceldikçe ortaya çıkıyor ve bunalıma yol açabiliyor. Bunu yaşamamak için kış aylarında önlem alarak yaza hayalini kurduğunuz bedenle girmek mümkün. Peki, nasıl mı? İşte hızla kilo vermenizi sağlayacak portakal diyeti!

Yaza fit girmek isteyenlere 3 günde 2 kilo verdiren portakal diyeti!

Tek tip besinin tüketildiği şok diyetler vücutta bulunan suyun atılmasıyla kilo vermiş hissi yaratsa da vitamin ve mineral içeren besinlerden uzak kalmanıza yol açıyor. Tek tip besin içeren şok diyetlerin aksine portakal diyeti, besin çeşitliliği sunuyor. Portakal diyetine başvurarak sağlıklı beslenerek kilo verirken kilo direncini de kırabilirsiniz. Ancak portakalın içerisinde bulunan şeker ve yüksek asit nedeniyle bu diyeti uzun süre yapmak doğru değil. Ayrıca portakal diyetine başlamadan önce mutlaka bir doktora danışmanız gerektiğini unutmayın. 3 günde 2 kilo verdiren portakal diyeti nasıl yapılır merak ediyor musunuz? İşte detaylar!

PORTAKAL DİYETİ LİSTESİ

1. Gün

Kahvaltı:

  • 1 adet portakal

  • 1 fincan şekersiz çay ya da kahve

  • 1 dilim kepek ekmeği

Öğle yemeği:

  • 1 adet portakal

  • 1 su bardağı yağsız yoğurt ya da 1 su bardağı kefir

  • 1 adet haşlanmış yumurta

  • 2 dilim kepek ya da tam buğday ekmeği

Akşam yemeği:

  • 1 adet tost (kepek ekmeği ve az yağlı peynirle hazırlanmış)

  • 2 adet haşlanmış yumurta

  • 1 adet domates

  • Yeşillik (aşırı miktar C vitamini alımını önlemek için çok fazla tüketmeyin)

2. Gün

Kahvaltı:

  • 1 adet portakal

  • 1 su bardağı yağsız ya da az yağlı yoğurt

  • 1 fincan şekersiz çay ya da kahve

  • 2 dilim kepek ya da tam buğday ekmeği

Öğle yemeği:

  • 1 adet portakal

  • 1 adet tost (kepek ekmeği ve az yağlı peynirle hazırlanmış)

  • 1 adet haşlanmış yumurta

Akşam yemeği:

  • 1 adet portakal

  • 1 adet domates

  • Haşlanmış kırmızı et

  • 1 su bardağı ayran (yağsız ya da az yağlı yoğurtla hazırlanmış)

  • Yeşillik (aşırı miktar C vitamini alımını önlemek için çok fazla tüketmeyin)

3. Gün

Kahvaltı:

  • 1 adet portakal

  • 1 su bardağı yoğurt (yağsız ya da az yağlı)

  • 1 fincan şekersiz çay ya da kahve

  • 2 dilim kepek ya da tam buğday ekmeği

Öğle yemeği:

  • 1 adet portakal

  • 1 porsiyon ton balığı (yağsız ya da az yağlı)

  • 1 dilim kepek ya da tam buğday ekmeği

Akşam yemeği:

  • 1 adet portakal

  • 1 adet elma

  • 1 su bardağı yoğurt (yağsız ya da az yağlı)

  • 5 adet köfte

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