Yaza hazırsınız! En etkili göbek eritme tarifi

Hareketsiz yaşamak ve sağlıksız beslenmek kilo alınmasına neden oluyor. Kiloların alınması kolayken verilmesi çok zor olabiliyor. Yaza fit bir vücutla girmek isteyenler özellikle bahar döneminde çeşitli tarifler deniyorlar. Bu tariflerin çoğu istenilen etkili sonuçları sağlayamıyor. Size vereceğimiz tarifi uygulayarak ve düzenli olarak egzersiz yaparak göbeğinizi eritebilirsiniz. Bu süreçte sağlıklı beslenmek ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak istenmeyen kilolarınızı çok daha kolay vermenizi sağlayacaktır.

GÖBEK ERİTEN TARİF

Malzemeler

Büyük boy aloe vera yaprağı

Yaklaşık 3 bardak su

Cam şişe

Yapılışı

Öncelikle aleo vera yaprağının dikenli bölgesini temizlemeniz gerek. Temizleme işleminden sonra yaprağı yıkayın. Yaprağı bir bıçak yardımıyla ikiye ayırın ve içindeki jel kısmını bir kaba akıtın. Üstüne su ekleyin ve blenderdan geçirin. 2 dakika karıştırmanız yeterli olacaktır. İşlem tamam! Aleo vera suyunuz hazır. Bu şekilde tadından memnun kalmazsanız yaptığınız karışımın içine bir iki dilim limon ekleyip aroma katabilir ve meyve ile servis edebilirsiniz.

ALEO VERA TARİFİNİN FAYDALARI