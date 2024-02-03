Yazar Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı. Alatlı'nın Eyüpsultan'da düzenlenen cenaze törenine siyasi isimler de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için Eyüpsultan'daki cenaze töreninde yerini aldı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten şu anda ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz. Cumhurbaşkanlığı ödülü alan bir ablamızdı. Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamızdı. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ben tüm ailesine baş sağlığı dilerken toprak anamız evet ebediyete uğurlanıyor. O toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Geldik gidiyoruz. Şu anda ebediyete uğurladığımız Alev ablamızla da ebediyette Rabbim bizi haşru cem eylesin diliyorum" ifadelerini kullandı.

Alatlı'nın cenazesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır





