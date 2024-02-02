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  4. SON DAKİKA | Alev Alatlı hayatını kaybetti! Bakan Koca duyurdu

SON DAKİKA | Alev Alatlı hayatını kaybetti! Bakan Koca duyurdu

02.02.2024 13:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, Alatlı'nın bir süredir tedavi altında olduğunu belirtti.

SON DAKİKA | Alev Alatlı hayatını kaybetti! Bakan Koca duyurdu

Son dakika haberi: Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakan Koca, Alev Alatlı'nın vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Alev Hanımı kaybettik.

Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."

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ALEV ALATLI KİMDİR?

Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

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Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Alev Alatlı Fahrettin Koca son dakika
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