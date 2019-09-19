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Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:22 | Son Güncelleme

HAKKI ÖZNUR AÇIKLAMA YAPTI Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' bilgi notunu dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye göndererek arama çalışmalarını sekteye uğrattığı iddiasıyla Dursun Özmen'in yargılandığı davanın sonunda açıklama yapıldı.

HAKKI ÖZNUR AÇIKLAMA YAPTI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' bilgi notunu dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye göndererek arama çalışmalarını sekteye uğrattığı iddiasıyla Dursun Özmen'in yargılandığı davanın sonunda açıklama yapıldı. Aileler ve parti adına açıklamayı Büyük Birlik Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hakkı Öznur yaptı.

'O DÖNEM GÖREV YAPAN POLİS, ASKER VE BÜROKRATLARI MAHKEMEYE ÇAĞIRIYORUM'

Hakkı Öznur, Yazıcıoğlu davasının örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü. Bugün görülen duruşmada İsmail Kaya'nın anlattıklarının çok önemli olduğunu ifade eden Öznur, şunları söyledi:

"Bugün mahkemede İsmail Kaya açıkça samimi bir itirafta bulundu. O dönem, baştan beri diyoruz ya sahte delil ürettiler, arama kurtarma çalışmalarını sabote ettiler. Arama kurtarma yoktu, aramama kurtarmamam vardı. Aramdılar, kurtarmadılar, Keş Dağları'nda şehit edilmesini beklediler. İşte bugün bu arama kurtarma çalışmalarının sabote edilmesinde o dönem Maraş istihbaratında görevli olan şube müdür yardımcısı Dursun Özmen'in nasıl bir uydurma, sahte bir delil ürettiğini ve o gün Maraş istihbaratta görevli polisler üzerinde nasıl kumpas kurduğunu bugün açıkça İsmail Kaya mahkemede itiraf etti. İşte bugün Maraş istihbaratı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda açıkça kumpas kurulmuştur. Orada çok gizli, çok alçakça kirli ve karanlık bir oyun tezgahlanmıştır. Maraş istihbaratında görevli bu Dursun Özmen denen elemanının hazırladığı bilgi notunun İstihbarat Daire Başkanlığı'nın ve diğerlerinin de bilgisi dahilinde olduğu bugün açıkça ortaya çıkmıştır. Ben o dönem Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Ankara'da görev yapan asker, polis, bürokratları, namuslu, dürüst vatan evlatlarını mahkemeye çağırıyorum. Gelin İsmail Kaya gibi mahkemede konuşun. Mahkemelere gerçekleri anlatın, milletimiz sizden gerçekleri öğrenmek istiyor."

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