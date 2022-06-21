Yazın çilek bacak görünümüne elveda! Pürüzsüz bacaklar için mutlaka uygulayın

Cilt bakımı yapılırken vücudu da atlamamak gerekiyor. Özellikle duş sırasında kese yapmak, doğru jilet uygulaması, duştan sonra at kılı fırçası kullanmak, uygun nemlendirici sürmek gibi adımlar bacaklarda oluşan batık, selülit, çilek bacak görünümünü oldukça azaltıyor. Çilek bacaklardan kurtulmak diğer problemlere göre daha zor olabiliyor. Ancak evde yapacağınız düzenli bakımlarla çilek bacaklarınızı pürüzsüz hale getirmeniz mümkün.

ÇİLEK BACAK GÖRÜNÜMÜ İÇİN PEELİNG TARİFİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı bebe yağı(hindistancevizi yağı/ zeytinyağı da olur)

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Cildinize masaj yaparak uygulayın. 15-20 dakika bekleterek bol su ile yıkayın. Bu peelingi haftada 2 kere yapabilirsiniz.



