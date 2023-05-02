Yazın dolabınızda bulunması gereken 4 kullanışlı parça! Dolabın başında saatler geçirmeye son

Yazın hem rahat olmak hem de şık görünmek istiyorsanız kıyafetlerinizde renk uyumuna ve kumaşa dikkat etmeniz gerekiyor. Yaz aylarının favorisi olan ketenler kaliteli bir görünüm sunarken rahat olmanızı sağlıyor. Aşağıda yer alan parçaları pastel tonlardaki renklerle kombinleyerek oldukça özenilmiş bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Instagram'da moda ve yaşam üzerine önerilerde bulunan bir hesap yaz ayında kurtarıcı 4 parçayı listeledi.

1- BEYAZ KETEN GÖMLEKLER

Keten gömlekleri hem jeanler hem de kumaş pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Yaza özel hasır çantalarınızla tamamlayabileceğiniz keten gömlekleri dolabınızda mutlaka bulundurmanız gerekiyor.

2- KETEN PANTOLONLAR

Keten pantolonlar kolay kırışmasına rağmen kaliteli duruşuyla her bedene uyum sağlıyor. Croplar ve basic üstlerle tamamlayabileceğiniz keten pantolonlar çabasız şıklığın anahtarı olarak görülüyor.

3- BASIC TİŞÖRT

Basic tişörtler hem yazın hem de kışın kurtarıcısı oluyor. Her kombine uyum sağlayan bu tişörtleri fularlarla zenginleştirebilirsiniz.

Beyaz pantolonlar doğru kombinlendiğinde bambaşka bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Bu sene oldukça trend olan beyaz pantolonları siyah, lacivert, beyaz ve mavi renkleriyle tamamlayabilirsiniz.

