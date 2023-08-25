Yazın herkes severek tüketiyor! Canan Karatay tehlikelerini sıralayıp uyardı, sakın 'sağlıklı' deyip geçmeyin!

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı çarpıcı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Yaz meyvelerine dair konuşan uzman isim bilhassa 4 yaz meyvesinden uzak durulması gerektiğini söyledi.

İlaçsız meyve bulmanın çok zor olduğu büyükşehirlerde meyve yerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara da değinen uzman isim açıklamalarına kiraz meyvesi ile başladı.

ŞEKER HASTALARI UZAK DURSUN!

Bilhassa şeker hastalarının, kirazdan uzak durması gerektiğini belirten Karatay beslenme düzenine de değindi.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA TÜKETMEYİN

"Ara öğün tehlikeli" diyerek uyaran uzman isim, "Akşam yemeğinden sonra meyve yemeyin, tehlikeli" ifadelerini kullandı.

AMAN DİKKAT ÇOK DAHA FAZLA ŞEKER İÇERİYOR!

Kayısının zerdaliye göre çok daha fazla şeker içerdiğini söyleyen Karatay "Mümkünse zerdali tüketin" dedi.

Nektarinin genetiğiyle oynandığını belirten ünlü doktor bu meyveden ziyade şeftali tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

BU DÖRT MEYVEYE DİKKAT

Ürik asit ve trigliserid yüksekliği yapması sebebiyle kavun, karpuz, incir ve üzümün dikkatli tüketilmesi gerektiğini özellikle önerdi.

"SAĞLIKLI İNSANLAR DA TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ"

Sadece hasta insanların değil sağlıklı insanların da bu dört meyveye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Böğürtlen, mürdüm eriği ve karadut gibi koyu renkli meyvelerin tercih edilmesini tavsiye etti.

