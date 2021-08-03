Yaz sıcaklarından bunalanlar: kendi dondurmanızı hazırlamaya ne dersiniz?

Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar hepimizi bunalttı. Yaz aylarında herkes serinlemenin yolunu ararken bir dondurmaya kim hayır diyebilir ki? Dışarıda satılan dondurmalar hem sizin, hem de özellikle çocuğunuz için sağlıksız olabilir. Bunun yerine evde, katkı maddesi içermeyen ve dilediğiniz malzemeleri kullanarak birbirinden lezzetli dondurmalar hazırlayabilirsiniz. Lezzetli ve sağlıklı dondurmalar hazırlayabileceğiniz makinelerini sizler için listeledik.

1- 3’ü 1 arada serinlik...

Dondurma, sorbe ve meyveli yoğurt yapabileceğiniz Cuisinart dondurma makinesi ile yaz sıcaklarına meydan okuyacaksınız. 2 litrelik geniş hacmiyle bir aile boyu lezzetli dondurmalar yapabilirsiniz. 2 farklı modeli bulunan üründe, aynı anda iki çeşit dondurma yapmak mümkün. Tam otomatik bir şekilde çalışan ürün ile, 25 dakikalık kısa bir süre içerisinde istediğiniz leziz dondurmaları hazırlamak mümkün.

Cuisinart ICE30BCE antrasit 25 Watt, 2 litre dondurma makinasını BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Kullanımı kolay ve farklı bir tasarım arayanlar için…

Evde renk renk dondurmalar yapabileceğiniz BABYCOW dondurma makinesi, diğer dondurma makinelerine göre daha yumuşak dondurmalar hazırlıyor. Yaklaşık 10 dakikada 1 litrelik dondurmayı hazırlayabilen ürün, kolay temizleniyor. Bu makina, bas çalıştır moduyla sizlere pratik bir kullanım imkanı sunuyor.

BABYCOW 1 lt kompresörlü yumuşak dondurma makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Bir dondurma makinesinden başka ne isteyebilirsin ki?

Dondurma, sorbe ve yoğurt için oldukça kullanışlı olan Beper dondurma makinesi, sıcak yaz günlerinde en büyük kurtarıcınız olmaya geliyor. -18 derecede doğru bir şekilde soğutulan hazne ile 1.5 litreye kadar, en sevdiğiniz dondurmayı yapabilirsiniz.

BEPER otomatik dondurma makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Buzunuz her zaman elinizin altında

Girmi buz makinesi, yaza âdeta meydan okuyor. 2.2 litrelik geniş su hacmine sahip ürün, 24 saatte yaklaşık 1400 buz küpü üretiyor. Ultra sessiz çalışan kompresör bulunan ürün, çevreyi rahatsız etmeden çalışır. Küçük ve büyük ayarlı buz boyutu seçeneği ile her boyut bardağa rahatlıkla buz takviyesi yapabilirsiniz.

Girmi GH76 taşınabilir 12 kg buz küpü makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Zamandan tasarruf edin!

Domo dondurma makinesiyle, hazneyi buzlukta bekletmeye gerek kalmadan dakikalar içerisinde dondurmanızı yapabilirsiniz. Kendinden kompresörlü ürün, -18 ile -35 derecelik sıcaklıklara 1 saat içerisinde ulaşıyor. 1.5 litrelik geniş haznesiyle 12 külaha kadar dondurma yapabileceğiniz ürün, programlanabilir zaman ayarıyla siz ne zaman isterseniz çalışmaya hazır.

Domo Kompresörlü dondurma makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Fiyat performansıyla göz dolduran bir ürün

Fiyatıyla listenin gözde ürünlerinden biri olan Tescoma dondurma makinası ile dakikalar içerisinde birbirinden lezzetli dondurmaları hazırlayabilirsiniz. Herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan; tamamen kol gücü ile çalışan ürün, enerjiden de tasarruf sağlıyor.

Tescoma Cep telefonu dondurma makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Çocukları bekletmeyelim…

Beklemekten hoşlanmayan çocuklar için yumuşacık sağlıklı dondurmalar, Gino Gelati dondurma makinesi ile hazır. Hem yumuşak hem de meyveli dondurmalar yapabileceğiniz ürünle ayrıca laktozsuz soğuk yoğurtlar da yapabilirsiniz.

Gino Gelati EIS Chef 4'ü 1 arada dondurma makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Renk renk dondurmalar yapın...

BABYCOW dondurma makinesi ile çilek, muz, ananas gibi meyvelerle, hazne içine süt eklemeden veganlar için leziz dondurmalar yapmak mümkün. Yalnızca dilimlediğiniz meyveleri içine atın ve pistona bastırın işte her şey bu kadar!

BABYCOW Yumuşak Dondurma Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Dondurma keyfini doyasıya çıkarın

Aynı anda iki farklı dondurma yapabilen Clatronic dondurma makinesi ile dakikalar içerisinde sağlıklı dondurmalarınızı yapın. Şu malzemeyi eklesemiydim acaba diye düşünmeyin; dondurmanız hazır olana kadar kapaktaki açıklıktan ekleyebilirsiniz.

Clatronic dondurma makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Çevir, çevir işte hazır!

Yaz aylarında buz gibi frozen ne iyi giderdi. Yalnızda birkaç kol çevirmesiyle frozen için buz hazırlayabileceğiniz Royio buz kırma makinesi, sizlere kolay ve pratik bir kullanım imkanı sunuyor.

Royio bu kırma makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.



