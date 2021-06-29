Yazın şıklığınıza şıklık katacak 20 keten ürün

Yaz için rahat, terletmeyen kıyafetler giymek isteriz. Bu kıyafetlerde keten kumaş tercih edilir. Keten pantolonlar, gömlekler, şortlar, ceketler ve şapkalar gibi Amazon indiriminde bulabileceğiniz ürünleri sizler için derledik.

1- Kadın keten bol pantolon

Yılan kedi markasına ait keten pantolonda geniş beden seçeneği bulunur. Yazın pantolon giymek istemeyenlerin bile tercih edeceği bir pantolondur. Kullanılabilir iki cebi bulunur. Ayrıca mavi renk seçeneği de vardır.

2- Dar paça erkek pantolon

Kolay kombinlenebilir bir pantolon. Kullanılabilir cepleri bulunuyor. Dar kesim bir pantolon olmasına rağmen keten kumaşın sağladığı rahatlıktan faydalanabilirsiniz.

3- Bonamaison kadın pantolon

Lacivert - beyaz çizgileri bulunan pantolonu günlük hayatınızda kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. Ferah tutan yapısıyla favoriniz olacak.

4- Oodji baskılı erkek keten gömlek

Uzun kollu ve baskı desenli gömlek severlere hitap eder. Kalıpları küçük olduğu için bir beden büyük almanız önerilir. Oodji’nin beden tablosundan faydalanarak kendinize uygun bedeni bulabilirsiniz.

5- Anself Vintage kadın keten gömlek

Bedenleri büyük ve küçük olarak adlandırılır. Yazın elbise olarak ya da tunik olarak kullanabilirsiniz. İnce bir kumaşı olduğu için çok rahat bir gömlektir.

6- Oodji Erkek keten gömlek

Kısa kollu ve dik yakalı duruşuyla yazın resmi yerlerde kullanım için uygundur. Gömleğin göğüs kısmında 1 adet cep bulunur.

7- Yılan Kedi kadın günlük şort

Geniş beden seçeneği ve geniş renk seçeneği bulunan bir şort. Yüksek bel olması, keten kumaş olması ve ceplerinin bulunması kullanımını kolaylaştırıyor.

8- Springfield Bermuda şort erkek

Yedi renk seçeneği bulunur. Arkada ve önde ikişer tane olmak üzere toplam 4 tane cebi vardır. Beli bağlamalı olduğu için kendinize uygun bel ayarı yapabileceğiniz bir şorttur.

9- Oodji kadın yelek

İş hayatınızda ve günlük hayatınızda kullanabileceğiniz şık ve spor bir yelek. Hafif astarlı yapısıyla yaz için uygundur.

10- U.S. POLO ASSN. Erkek Sneaker

Beş renk seçeneğiyle her kombininize uygun ayakkabıya Amazon indirimleriyle sahip olabilirsiniz. Rahatlık ve şıklığı bir arada bulundurur.

11- Kadınlar için şık keten spor ayakkabısı

36-37-38 beden aralığındakiler için tercih edilebilecek uygun fiyatlı bir ayakkabı. Nefes alan kumaşı sayesinde yazın rahatlıkla ayakkabı giyebilirsiniz.

12- IPOTCH keten örme kasket

Spor, geleneksel ve şık giyim tarzlarına uygun bir şapka. Nefes alabilen kumaşıyla açık hava da kullanıma uygundur.

13- Healifty şapka

Kıvrılabilir yapıya sahiptir. Üç renk seçeneği mevcuttur. Yaz için ve yaz kombinleriniz için uygun spor bir şapka.

14- Kadın keten çanta

Uzun saplıdır ve çok fazla ürün taşıyabilir. Yazın plajda, piknikte yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz rahatlıkta bir çanta. İki renk seçeneği mevcut.

15- DeepSEA Keten Kapri

Dört adet cebi vardır. Diz hizasında biter ve rahat kumaşa sahiptir. Yazın hem şık olmayı hem spor olmayı sevenlerin kullanmak isteyeceği bir ürün.

16- Romacci Kadın elbise

V yakalı ve kısa kolludur. Bohem tarz severlerin beğenisini kazanacak yazlık bir elbise. Detaylı beden ölçüm bilgileri sayesinde vücudunuza en uygun bedeni tercih etmenizde yardımcı olur.

17- Mavi keten erkek T-Shirt

%100 ketenden üretilmiş üç düğmeli polo yaka bir t-shirt. Regular Fit kesimdir.

18- Yazlık keten pantolon

3 renk seçeneği mevcuttur. Yazın pantolon giymek istemeyenlere pantolon şıklığı yaşatacak şık duran bir şorttur.

19- Oodji kadın elbisesi

Yaz akşamlarında şık veya spor kombinleyebileceğiniz dik yakalı bir elbise. Beş renk seçeneği mevcuttur. Göğüs üzerinde kelebek detayı mevcuttur.

20- Yılan Kedi erkek gömlek

Kısa kollu ve düğmeli bir gömlek. Ters çevrilebilen yakası ve göğüs üzerinde bir adet cebi bulunur. Dört adet renk seçeneği bulunur.

