HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yazın tatile gidebilecek miyiz? Deniz ve havuzdan koronavirüs bulaşır mı?

Yazın tatile gidebilecek miyiz? Deniz ve havuzdan koronavirüs bulaşır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.05.2020 15:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi yaz mevsiminin yaklaşmasıyla farklı soruları gündeme taşıdı: Tatile gidebilecek miyiz? Denizden ve havuzdan koronavirüs bulaşır mı? Soruları yanıtlayan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, konuyla ilgili merak edilenleri tek tek açıkladı.

Yazın tatile gidebilecek miyiz? Deniz ve havuzdan koronavirüs bulaşır mı?

Yaz mevsimine yaklaştığımız şu sıralarda, tatile gidebilecek miyiz? Denizden ve havuzdan, koronavirüs bulaşır mı?

Koronavirüs salgınında süreç; hepimizin de bildiği gibi ülkemizde, vatandaşlarımızın lehine ilerliyor. Pandemi sürecinde; vaka artışı hızı ve ölüm oranları, tüm dünyada kabul gören kriterlerdir. Alınan önlemlerin sonucu olarak; vaka ve ölüm oranlarının azalması, beklenen bir durumdur. Şimdi önemli olan bu değerlerin, sıfıra yaklaşması ya da sıfır olmasıdır. Bunun için bazı fedakarlıklarda bulunarak, önlemleri her açıdan uygulamak, oldukça gereklidir. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu, Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği bu önlemlere uyum sağlamış ve deneyim kazanmıştır. Bu korunma yöntemleri, artık bir alışkanlık haline gelmektedir. Elbette her toplumda, aykırı davranan kişiler çıkacaktır. Bu durum, önlemlere ve yasaklara ciddi bir şekilde uyum sağlayan, maske kullanan, kalabalık ortamlara girmeyen, el hijyenine özen gösteren, gerekmedikçe sokağa çıkmayan insanlarımızı; moral olarak olumsuz etkilememelidir. Unutulmamalıdır ki; yüksek oranda uyum, genelde tam başarıyı getirir. İnsanlarımız için bunun karşılığında alabilecekleri en büyük ödül, normale yakın bir yaşam sürecine kavuşmaktır.

PEKİ BU YAZ SÜRECİ NASIL GEÇECEK?

Yaz mevsimine yaklaştığımız şu sıralarda; tatil yapabilecek miyiz ya da nasıl ve ne şekilde geçirebileceğiz sorusu, herkesin aklına gelmektedir. Tatil çoğu zaman, bulunduğumuz yerin dışına çıkmak anlamı da taşır. Buna göre öncelikle, nasıl bir ulaşım sağlayacağımız önemlidir. Ulaşım hangi şekilde olursa olsun; ister uçak otomobil şeklinde, ister özel otomobille deneyimlerimiz esas yani ana önlemler ile örtüşebilmelidir. Hangi yolla amaçladığımız yere gidersek gidelim, yanımızda bulunan kişilerden belli ölçülerde uzak duracağız. Ailemiz ile birlikte bir seyahat söz konusuysa; bu konuda biraz daha hoşgörülü olunabilir ancak, ailemiz dışındaki yakın olmak zorunda kaldığımız insan topluluklarına, mümkün olduğunca kısa süreli ve belli bir mesafede kalmaya çalışmalıyız. Seyahat ile ilgili işlemlerimiz sırasında; mümkün olduğu kadar az eşya ya da objeye temas etmeli, en kısa sürede işlemlerimizi bitirerek, o bölgeden uzaklaşmalı ve bu işlemler bittikten sonra en yakın lavaboya giderek iyice ellerimizi yıkamalıyız. Özel aracımızla seyahate giderken de, mümkün olduğunca konaklama yerlerindeki insanlardan uzak durmalıyız. İhtiyaç olduğu kadar yakınlaşmalı, ihtiyaç olduğu kadar alışveriş yapmalı ve fazla temasta bulunmamalıyız.

HAVUZ VE DENİZLER KORONAVİRÜSTE RİSK TAŞIMIYOR!

Denizden yararlanılacak bir tatil bölgesine gidiyorsak; bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun, plajlar dahil insanlara belirli bir mesafede (bildiğimiz gibi bu iki metreye kadar olabilir) uzak durmak durumundayız. Olağanüstü büyük olan deniz suyu, virüsler için bir depo olamaz. Bu bakımdan deniz suyundan, hatta havuz sularından; koronavirüsün insanlara ulaşması mümkün değildir. Esasen bu gibi virüsler; aşırı nem ve ıslaklığa karşı duyarlıdırlar ve onlar için bir avantaj değildir, aksine bu bizim için avantajdır. Bu bakımdan denizlerden yararlanmanız için bir engel yoktur. Tatilimizi geçirdiğimiz sürede; sağlığımızı bozacak davranışlardan kaçınır, sosyal mesafe kuralına uyar, iyi beslenir ve kendimize iyi bakarsak bu zorlu virüse karşı her zaman, daha avantajlı durumda olacağımız bir gerçektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Kalp hastaları dikkat! Zorunlu olmadıkça...Kalp hastaları dikkat! Zorunlu olmadıkça...
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsün bayram sevincini etkilememesi için 5 öneri

Bayramda yalnızlık psikolojisine kapılmayın!

Koronavirüsten korunurken göz sağlığınızı unutmayın

Koronavirüsten korunurken göz sağlığınızı unutmayın

Kalp hastaları dikkat! Zorunlu olmadıkça çıkmayın

Kalp hastaları dikkat! Zorunlu olmadıkça...

Koronavirüs sürecinde klimalar tehlikeli mi?

Koronavirüs sürecinde klimalar tehlikeli mi?

Tatil planı yapanlar dikkat! Bilim Kurulu üyesi uyulması gereken kuralı açıkladı

Bilim Kurulu üyesi tatil yapmanın kuralını açıkladı!

Sağlık çalışanlarının 3'te 2'si kaygı ve korku hissediyor

Sağlık çalışanlarının 3'te 2'si tehdit altında! Koronavirüs...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.