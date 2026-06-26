KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Yazın vatandaşın yeni gözdesi: Güneşten koruyan doğal yağlar

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ürünlere yönelmeye başladı.

Yazın vatandaşın yeni gözdesi: Güneşten koruyan doğal yağlar

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların güneşten korunmak amacıyla bitkisel yöntemlere olan ilgisinin arttığını belirtti.

Havuç, kakao, buğday tohumu, shea ve avokado gibi doğal yağların ultraviyole ışınlarını kırarak cildi korumaya yardımcı olduğunu ifade eden esnaf, bu ürünlerin tek başına yüzde 100 bir koruma sağlamayacağını vurgulayarak güneşin en yoğun olduğu saatlerde vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yazın vatandaşın yeni gözdesi: Güneşten koruyan doğal yağlar 1

"KIZARIKLIKLAR İÇİN ALOE VERA VE KANTARON YAĞI ÇOK FAYDALIDIR"

Güneş nedeniyle ciltte oluşabilecek hasarlara karşı da tavsiyeler veren Ağılönü, "Tabii bizim burada önereceğimiz, bu tarz etkenlerden dolayı oluşabilecek kızarıklıkları önleme yöntemleri de var. Vücutta yanıklar oluşabilir ve haliyle kızarıklıklar meydana gelebilir. Bunun için de aloe vera çok güzel bir bitkidir. Vatandaşlar bu bitkiyi sürerek ya da aynı şekilde kantaron yağını kullanarak o kızarıklıklarını giderebilirler. Bunlar da cildi koruma altına alan diğer iki üründür" dedi.

Yazın vatandaşın yeni gözdesi: Güneşten koruyan doğal yağlar 2

"YOĞUN SAATLERDE ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANILMALI YA DA DIŞARI ÇIKILMAMALI"

Doğal ürünlerin tek başına çözüm olamayacağını, vatandaşların güneşin dik geldiği saatlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan aktar Metin Ağılönü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu doğal yağlar ve bitkisel ürünler tek başına yeterli olmayabilir. Yani bunları kullanınca 'Biz güneşten kendimizi koruduk, artık yanmayız' düşüncesi olmamalıdır. Çünkü yazın özellikle saat 11.00 ile 15.00 arası ya da öğlen 12.00 ile 13.00 ve 17.00 saatleri arasında yoğun güneş altında kalmak çok sağlıklı değildir. Her ne kadar biz bu yağları önersek de haliyle etkileri azalabilir. Bu yüzden o saatlerde şapka ve gözlük kullanılmalı ya da dışarıya çıkılmamalıdır; bunları yaparlarsa daha güzel olur. Sabah dışarıya çıkarken ellerinde havuç yağı, kakao yağı, buğday yağı, shea yağı veya avokado yağı mevcutsa, bu bitkilerden elde edilen yağları yüzlerine ve ciltlerine sürerek çıkarlarsa kendilerini en azından korumuş olurlar. Sahilde güneşlenecek kişiler de aynı şekilde bitkisel ve bu tarz karışımlı yağları, kremleri kullanarak kendilerini koruma altına alabilirler. Ancak yine söylüyorum; bu tarz yağların yüzde yüz koruma sağlayacağını belirtmek yanlıştır. O yüzden güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz."

Yazın vatandaşın yeni gözdesi: Güneşten koruyan doğal yağlar 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En ilginç ve yöresel kilo verme yöntemi seçildiEn ilginç ve yöresel kilo verme yöntemi seçildi
Psikolojiye göre yavaş konuşan insanların ortak özelliğiPsikolojiye göre yavaş konuşan insanların ortak özelliği

Anahtar Kelimeler:
Aktar güneş kremi sıcaklık yaz ayları güneş koruyucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.