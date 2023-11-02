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  4. Yazlık sitede dehşet! Klima açık ve evden kokular geliyordu... Kokuyu takip edip bazayı açtığında korkunç manzarayla karşılaştı

Yazlık sitede dehşet! Klima açık ve evden kokular geliyordu... Kokuyu takip edip bazayı açtığında korkunç manzarayla karşılaştı

02.11.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece’de 3 haftadır kendisinden haber alınmayan Fikret Aydın isimli adamın cesedi evindeki yatak bazasında silahla vurulmuş şekilde çıktı. Cesedi, Aydın’ın yakını eve bakmaya gelince kokular üzerine bulduğu öğrenilirken polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yazlık sitede dehşet! Klima açık ve evden kokular geliyordu... Kokuyu takip edip bazayı açtığında korkunç manzarayla karşılaştı

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz 29 Ekim Pazar Günü Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre kendisinden 3 haftadır haber alınamayan elektrikçi Fikret Aydın (39)’ın bir yakını evine gitti.

KLİMANIN AÇIK OLDUĞUNU VE EVDEN KOKULAR GELDİĞİNİ FARK ETTİ

Klimanın açık olduğunu ve evden kokular geldiğini fark eden yakını kokunun yoğun geldiği yatak odasına girdi.

BAZAYI AÇINCA CESETLE KARŞILAŞTI

Şahıs, bazayı açtığında Aydın’ın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Aydın’ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

3 HAFTADIR CESET BAZANIN ALTINDAYMIŞ

Polis evde ayrıca uyuşturucu düzeneği de buldu. Aydın’ın cesedinin yaklaşık 3 haftadır baza altında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis, konuyla ilgili çok yönlü inceleme yaparken eve sürekli girip çıktığı söylenilen ve T.Y. isimli bir şahısın ise peşine düştüğü öğrenildi. (İHA)

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cinayet Büyükçekmece

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