YDS başvuruları ne zaman? 2022 YDS başvuruları başladı mı?

YDS'ye yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yabancı dil puanı almak isteyen diğer vatandaşlar katılım sağlıyor. YDS tarihlerine ilişkin sorgulama binlerce adayın gündeminde yer alıyor. YDS'ye ağırlıklı olarak, akademik kariyer hedefi olan öğrenciler katılım sağlıyor. YDS'nin önümüzdeki yıl 2 kez düzenleneceği belirtildi. İşte detaylar...

2022 YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2022 Yılı Sınav Takvimi henüz açıklanmadı. YDS bu sene 18 Nisan ve 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Önümüzdeki sene de oturumların benzer tarihlerde yapılacağı öngörülüyor.

YDS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

