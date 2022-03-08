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YDS geç başvuru günü ne zaman? 2022-YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

08.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ) açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan YDS için sınava girecek adaylara önemli duyuruda bulundu. 2022-YDS/1 için geç başvuru tarihini hatırlatan ÖSYM, YDS geç başvurularının elektronik ortamda alınacağını duyurdu. Peki YDS geç başvuru günü ne zaman? 2022-YDS/1 geç başvuru günü saat kaçta sona erecek?

YDS geç başvuru günü ne zaman? 2022-YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Bilindiği üzere ÖSYM'nin merkezi olarak gerçekleştirdiği YDS'nin başvuruları 17-28 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Normal başvuru sürecinde başvurularını gerçekleştiremeyen adayların gözleri geç başvuru sürecine çevrilmişti. ÖSYM, sınav takviminde yer alan YDS'ye ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bu açıklamaya göre, YDS geç başvuru gününün sona ermesine sayılı saatler kaldı. İşte YDS geç başvuru tarihi...

YDS geç başvuru günü ne zaman? 2022-YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, YDS için bugün (8 Mart 2022 Salı) geç başvuru günü olduğu bilgisi yer aldı. YDS geç başvuru günü bugün 23.59'da sona erecek. Geç başvuru gününde başvuru yapacak olan adaylar, başvurularını 23.59'a kadar gerçekleştirmeli.

YDS geç başvuru günü ne zaman? 2022-YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Başvurular internet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylar bireysel olarak 10.00'dan sonra ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilir.

YDS geç başvuru günü ne zaman? 2022-YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvurusu yapan adaylar başvuru ücreti için 185 TL ödedi. Başvuruları kaçıran adaylar 8 Mart'ta geç başvuru gerçekleştirecek. Geç başvuru yaparken ücretler yüzde elli zamlı talep edilecek.

YDS NE ZAMAN?

YDS 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YDS'ye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
sınav YDS
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