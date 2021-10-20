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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

20.10.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS sınav sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından 10 Ekim tarihinde gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılımı ile tamamlandı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından 10 Ekim tarihinde gerçekleşmiş olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılımı ile sona erdi. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı YDS sonuçları ne zaman açıklanır sorusu söz konusu sınav sonrası adayların takip ettiği konulardan biri haline geldi. Bu yıl ikinci defa düzenlenen YDS sınavının sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulamaya açılmış olacak.

YDS sonuçları takvime göre 2 Kasım tarihinde yayınlanacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanmış olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara ayrı olarak sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM'ye resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
sınav YDS
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