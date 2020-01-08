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  4. Yedigöller Milli Parkı'nı bir de kış ayında görün

Yedigöller Milli Parkı'nı bir de kış ayında görün

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Bolu sınırları içinde yer alan Yedigöller Milli Parkı kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yedigöller Milli Parkı kar yağışı sonrası ziyaretçilerini hayran bırakan bir güzelliğe büründü. Bahar aylarındaki rengarenk bitki örtüsüyle hafızalarda yer eden Yedigöller Milli Parkı bakın kar yağınca nasıl bir görünüme kavuştu...

Kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki doğası ve eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakan Yedigöller Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl’den oluşan Yedigöller, kış mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Milli Parka gelen ziyaretçiler, yürüyüş yaparak manzarayı izledi. Doğa tutkunları göllerin çevresindeki parkurlarda yürüyüşe çıktı. Farklı kentlerden günübirlik gezilerle milli parka gelen fotoğraf tutkunları milli parkın eşsiz güzelliğini fotoğrafladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar Yedigöller'deki güzelliği gözleri önüne serdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yedigöller Milli Parkı Bolu kar yağışı

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