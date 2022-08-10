Yedikleri yemek hastanelik etti! Uşak'ta gıda zehirlenmesi alarmı

Uşak'ta bir firmaya bağlı iki ayrı tesiste çalışan 27 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Sivaslı ilçesindeki bir hazır beton firmasında çalışan işçilerden 20'si, mesai bitiminden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle Sivaslı Devlet Hastanesine gitti.

Aynı firmanın kent merkezindeki şubesinden de 7 işçi, Uşak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle muayene edilen bu kişilerden bazıları, tedavileri tamamlanarak evlerine gönderildi.

Hastanelerdeki işçilerin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Söz konusu iki tesise aynı yemek firması tarafından hizmet verildiği ve bu kişilerin öğle yemeğinde aynı yemekleri yediği öğrenildi. (AA)

