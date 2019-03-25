YEE'den Tiran'da Türk Filmleri Haftası

"Sevdaların Ölümü" filminde başrolde oynayan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Perihan Savaş ile "Payitaht Abdülhamid" dizisiyle televizyon ekranlarında olan, "Ankara Yazı Veda Mektubu" filminin başrol oyuncusu Gürkan Uygun da etkinlikler kapsamında Tiran'daki sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Projenin ilk ayağı olan Tiran'da, "Ankara Yazı Veda Mektubu", "Sevdaların Ölümü", "Sarı Sıcak", "Ekşi Elmalar", "Güvercin Hırsızları" ve "Bir Gün Bir Çocuk" filmleri Tiran'da gösterilecek.

YEE'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü "Türk Filmleri Haftası" projesi kapsamında yarından itibaren 30 Mart'a kadar 6 Türk filmi Arnavut sinemaseverlerle buluşacak.

"Türk Filmleri Haftası" adlı proje kapsamında bu yıl boyunca Arnavutluk, İngiltere, Hırvatistan, Rusya, Almanya, İspanya, Avusturya, Ürdün, Lübnan, Bosna Hersek, Sırbistan, Fas, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Romanya, Kazakistan, Fransa, ABD ve Kanada’da da Türk filmleri bu ülkelerdeki izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin düzenleneceği ülkelerde seyirciler bir hafta boyunca birçok Türk filmini izleme şansını elde edecek. Etkinliklerde, film gösterimlerinin yanı sıra oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı buluşmaları ve söyleşileri ile sinema konulu atölye çalışmaları da yapılacak.

- Türk film ve dizilerine ilgiyi artırıyor

Türk sinema sektörünün dünyada kalıcı ve etkili yer edinmesi için faaliyetler yürüten YEE, geçen yıl da yaklaşık 100 Türk filmini 12 ülkede düzenlediği "Türk Film Haftası" etkinliğiyle izleyicilerle buluşturmuştu.

Film gösterimleri, faaliyetin gerçekleştirildiği ülkelerde Türk film ve dizilerine ilginin artmasını sağlamıştı.

Projenin devamında ise Şehir Üniversitesi ile Türk Sineması Yaz Okulu düzenleyen YEE, 20 farklı ülkeden 23 genç sinemacıyı 15 gün boyunca Türkiye’de ağırlamış, katılımcılara Türkiye’nin sinema konusundaki birikimini yerinde görmeleri imkanını sunmuştu.

