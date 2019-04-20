HABER

YEE'den Washington'da Sultan 2. Abdülhamid sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü Washington Ofisi tarafından açılan "2'nci Abdülhamid'in Kitap ve Hediye Koleksiyonu ile Kongre Kütüphanesini Birbirine Bağlamak" başlıklı sergi, çok sayıda tarih ve sanat meraklısını buluşturdu

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen ve Sultan 2'nci Abdülhamid'in ABD Kongre Kütüphanesi'ne gönderdiği hediyelerin orijinal baskılarını içeren sergi, tarih ve sanat meraklılarını bir araya getirdi.

YEE Washington Ofisi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Kongre Kütüphanesi Türkçe Bölüm Başkanı Joan S. Weeks ve çok sayıda Türk ve Amerikalı sanatsever katıldı.

"2. Abdülhamid'in Kitap ve Hediye Koleksiyonu ile Kongre Kütüphanesini Birbirine Bağlamak" başlığıyla organize edilen sergide, o dönemde İstanbul'dan Kongre Kütüphanesi'ne gönderilen çok sayıda hediyenin ve kitabın orijinal baskıları sergilendi.

Sergi öncesinde bir konuşma yapan Weeks, "Sanıyorum 2'nci Abdülhamid'in bu hediyeleri göndererek yapmak istediği şey, dönemin İstanbul'unda saltanatın ne kadar eğitimli olduğu ve üst düzey ne kadar yayının yapıldığını göstermekti." ifadesini kullandı.

YEE Washington Müdürü Halid Bulut ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O dönem 2'nci Abdülhamid ABD'ye, Osmanlı ile Batılı muhatapları arasında çok sayıda benzerlik olduğunu göstermeye çalışıyordu. Biz de bu yolla ABD-Osmanlı tarihine ışık tutmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bulut ayrıca, buna benzer sergileri ABD'nin farklı kentlerinde de açmak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Erzurum Nisan’da kara teslimErzurum Nisan’da kara teslim
Şanlıurfa'da turist bereketiŞanlıurfa'da turist bereketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Abdülhamid ABD YEE Washington DC müdürü Halid Bulut Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.