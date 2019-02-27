Yeğenini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Niğde’de miras meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada yeğenini öldüren şahıs tutuklandı.
Bor ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğeni Sinan İ.’yi öldüren Ş.U.’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ş.U., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi’nde dün miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, Ş.U’nun bıçakla yaraladığı yeğeni Sinan İ., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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