Yeğeninin eşine cinsel tacizde bulunan sanığa 8 bin 880 lira para cezası

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fuat Ocak ve şikayetçi Gökçen Rabia Ocak ile avukatları katıldı. Sanık Fuat Ocak savunmasında, "Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben evin içinde kardeşim ile tartışırken karşı binamızda oturan şikayetçi telefon ile beni çekmeye başlamış, daha sonra da sosyal medyaya koymuş. Bununla ilgili de şikayetçi oldum. İddianamede telefon ile konuşur gibi yaparak şikayetçiyi tehdit ettiğim yönünde geçen iddiayı kabul etmiyorum. Görüntülerdeki şahıs benim, ancak iddiaları kabul etmiyorum. Biz aile arasında tartışırken şikayetçinin telefona çektiğini fark edince kızdım, ancak cinsel organımı tutarak herhangi bir şey yapmadım, hakarette bulunmadım" dedi. RABİA OCAK: CİNSEL ORGANINI BANA GÖSTERDİ Şikayetçi Gökçen Rabia Ocak, "Ben sanıktan şikayetçiyim. Olayla ilgili önceki beyanlarım doğrudur, görüntü kayıtlarından önce sanık bana karşı iddianamede geçtiği şekilde sözler sarf etti. Sonrasında camdan cinsel organını çıkararak bana gösterdiğini gördüm. Ben bağırmaya başlayınca kapattı, sonrasında bende kayda almaya başladım" diye konuştu.

"SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİZ" Şikayetçi avukatı Merve Uçanok, "Sanıktan şikayetçiyiz, davaya katılma talebimiz vardır. Suç sabittir, bilirkişi raporundaki şahsın kendisi olduğunu kabul etmiştir. 4 Eylül 2020 tarihli ifadesinde cinsel organını tuttuğunu kabul etmiştir. Ayrıca kamera çözümlerinde yine şahsın cinsel organını tuttuğu ve müvekkile hakaret ve tehditler savurduğu ortadadır. Son zamanlarda kadına yönelik şiddet, kadına yönelik işlenen cinsel suçlar hat safhada artmış durumdadır. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile beraber ülkemiz bu konuda bir kez daha yara almıştır. Bu hassasiyet ve dosyadaki delil durumu da dikkate alınarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. "TEHDİT" SUÇUNDAN BERAAT ETTİ Mahkeme heyeti, atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanık Fuat Ocak hakkında "tehdit" suçundan beraat kararı verdi. Sanığı "hakaret" suçundan 3 bin 880 lira para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.